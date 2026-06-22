Ривояти Арағчӣ аз пешрафти музокирот дар бахши Лубнон, таҳрим ва дороиҳо

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абно», Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, пас аз анҷоми музокироти фишурдаи Бургенштоки Швейтсария дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Миёнаравии бефосилаи Покистон ва Қатар ба пешрафтҳои бузург барои хотима додан ба ҷанг дар Лубнон сабаб шуд. Ҳамчунин таҳрими содироти нафт ва петрохимия ба таълиқ дароварда шуд, муҳосираи баҳрӣ бардошта шуд, бахше аз дороиҳои яхбаста озод карда шуданд ва нақшаи бузурги бозсозӣ ва рушди иқтисодии Эрон амалӣ гардид.
Вай афзуд: Аввалин озмоиши воқеӣ: воҳиди ҳалли ихтилофот дар Лубнон.
Your Comment