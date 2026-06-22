Як вебгоҳи сионистӣ: Эрон бар Амрико ва Исроил пирӯз шуд

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абно», вебгоҳи сионистии «Замо́н» (Zman) бо таъкид бар он ки Эрон бар Амрико ва низоми сионистӣ пирӯз шудааст, навишт: Исроил дар вазъияти даҳшатнок қарор дорад, зеро аз дур ва тавассути президенти Амрико идора мешавад ва кабинети мавҷуда танҳо дар рӯи коғаз вуҷуди хориҷӣ дорад.
«Ур Ҳиллер», рӯзноманигор ва таҳлилгари сионистӣ низ бо ишора ба изҳороти Ҷей Ди Ванс, муовини президенти Амрико гуфт, ки мавзӯи ҷанг барои амрикоиҳо ба анҷом расидааст.
Вай идома дод, ки ҷанги Эрон ва ҳамчунин ҷанги Лубнон ба анҷом расидааст ва Исроил дар ботлоқи стратегие, ки дар он қарор гирифта, танҳо раҳо шудааст.
Дар ҳоле ки интиқодҳо дар маҳофили расмии низоми сионистӣ аз бефаъолии кабинети Натаняҳу нисбат ба таҳаввулоти минтақавӣ афзоиш ёфтааст, «Авигдор Либерман», раиси ҳизби «Исроил Бейтену» низ гуфт: Натаняҳу ба киссаи муштзании Трамп табдил ёфтааст. Мо низомиёни худро қурбонӣ мекунем ва дастҳову пойҳои онҳоро дар майдони ҷанг мебандаем.
Шабакаи Кани низоми сионистӣ низ дар ҳамин робита эълом кардааст, ки пас аз фишорҳои Амрико, сарони сиёсии низоми сионистӣ амри оташбас дар Лубнонро содир карданд ва артиши ин низом низ дар пайи дастурҳои фармондеҳон, амалиёти худро дар баландиҳои Алӣ ат-Тоҳир боздоштааст.
Расонаҳои сионистӣ ва маркази радио-телевизиони ин низом низ гузориш доданд, ки артиши Тел-Авив дар ҳоли кам кардани шумораи нерӯҳои худ дар Лубнон аст.
Ин расонаҳо таъкид карданд, ки давлати Трамп аз Тел-Авив хостааст, то ақибнишинии ҷузъӣ аз ҷануби Лубнонро оғоз кунад.
Трамп хостори кам кардани чуқурии хати зарди низоми сионистӣ дар дохили Лубнон шудааст. Ин сиёсат дар ҳоле идома дода мешавад, ки артиши низоми сионистӣ дар айни ҳол бо афзоиши талафот дар Лубнон рӯбарӯ шудааст ва аз ин ки зери фишорҳои Амрико ва бе расвоии таблиғотӣ барои худ, аз ҷануби Лубнон берун шавад, норозӣ нест.
Your Comment