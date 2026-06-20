Даъвои манбаъҳои сионистӣ: Трамп ба зангҳои Нетанёҳу ҷавоб намедиҳад

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абно», воситаҳои ахбори омми сионистӣ ба нақли Матти Таҳфелд, таҳлилгари сиёсии сионистӣ, даъво карданд, ки шиддат ва бӯҳрон дар муносибатҳои байни Бениёмин Нетанёҳу ва Доналд Трамп авҷ гирифта ва то андозае расидааст, ки Трамп ба зангҳои телефонии Нетанёҳу ҷавоб намедиҳад.
Дар ин гузориш ба имзои созишнома байни Эрон ва ИМА ва авҷ гирифтани шиддат бо Нетанёҳу дар натиҷаи ҳосил шудани ин созишнома ишора шудааст.
Мувофиқи ин гузориш, Трамп бо пешниҳоди ҷузъиёти созишномаи мазкур ба мақомоти сионистӣ мухолифат карда ва ин режим ба боре бар дӯши ИМА табдил шудааст. Ба ҳамин далел низ сарварони эътилофи ҳокими режими сионистӣ хоҳони сӯиистифода аз ин шароит барои идомаи ҳамлаҳо алайҳи навори Ғазза ва ҳамроҳсозии Соҳили Ғарбӣ ба арзҳои ишғолӣ мебошанд.
Ин дар ҳолест, ки ҳамлаҳо ва таҷовузоти режими сионистӣ алайҳи кишварҳои минтақа комилан бо чароғи сабз ва ҳамоҳангии ИМА анҷом мешавад.
Your Comment