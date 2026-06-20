Яман: Меҳвари муқовимат дар баробари ҳамлаҳо алайҳи Лубнон хомӯш нахоҳад монд

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абно» ба нақли «Сабо», Вазорати умури хориҷаи ҳукумати Ансаруلлоҳи Яман бо нашри як эъломия эълом дошт, ки таҷовузҳои режими сионистӣ алайҳи Лубнон вайронкунии ошкори қонунҳои байналмилалӣ ва ёддошти тафоҳуми байни Эрон ва ИМА мебошад, зеро дар ин ёддошт ба зарурати қатъи фаврӣ ва доимии ҳамлаҳои низомӣ алайҳи ҳамаи ҷабҳаҳо аз ҷумла Лубнон таъкид шудааст.
Дар ин эъломия омадааст: Таҷовузҳои режими сионистӣ бо ҳадафи бетараф кардани кӯшишҳои ҷорӣ барои хотима бахшидан ба низоъҳо дар минтақа ва ноком гузоштани роҳи таҳқиқи амният ва субот сурат мегирад.
Дар идомаи ин эъломия таъкид шудааст: Меҳвари ҷиҳод ва муқовимат ҳаргиз дар баробари ин таҷовузҳои сионистӣ алайҳи Лубнон даст баста нахоҳад монд. Амалиёти размандагони лубнонӣ низ дар ростои ҳаққи қонунии ин кишвар дар дифоъ аз худ сурат мегирад.
Your Comment