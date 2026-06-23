Қолибоф: Тангаи Ҳурмуз аз ҷониби Эрон идора хоҳад шуд

Ба гузориши агентии хабаргузории «Абна», Муҳаммад Боқир Қолибоф, раиси ҳайати музокироткунандаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар парвози бозгашт аз музокироти чорҷонибаи Швейтсария, дар суҳбате, ки душанбе шаб (22 июн) аз расонаи миллӣ пахш шуд, дар суханҳояш гуфт: «Баъзе дӯстон ҳис мекунанд, ки майдони дипломатӣ бо майдони низомӣ дар тазод аст, ҳол он ки ин аслан тасаввури нодуруст аст. Зеро дар майдони низомӣ, ҳар муваффақияте, ки ба даст ояд, вақте метавонем дастовардҳои онро бубинем, ки он пирӯзӣ аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳуқуқӣ сабт ва пойдор гардад. Бе дипломатӣ, заҳмати арсаи майдон ба самар нахоҳад нишаст.»
Раиси ҳайати музокироткунандаи Ҷумҳурии Исломии Эрон идома дода гуфт: «Дар мавзӯи Лубнон, аз вақте ки ба музокироти Швейтсария ворид шудем, дидем, ки оташи душман бар зидди Лубнон қатъ шуда ва қисми зиёди мардум ба хонаҳои худ баргаштаанд. Иншоаллоҳ, бо қароре, ки дар Швейтсария гирифта шуд, тамомияти арзӣ ва ҳокимияти миллии Лубнонро дар ин гуфтугӯҳо ба натиҷа мерасонем ва то расидан ба натиҷа, онро раҳо нахоҳем кард.»
Ба Амрико беэътимод ҳастем
Қолибоф бо изҳори ин ки ба амрикоиҳо беэътимод будаем ва ҳастем ва шарти ақл аст, ки дар оянда низ беэътимод бошем, гуфт: «Дар гуфтугӯҳо бо тарафи амрикоӣ, бо роҳнамо ва модели муайяне ҳаракат кардем ва банди 13 тафоҳум дохил карда шуд, ки бар асоси он, ба сабаби беэътимодӣ ба тарафи амрикоӣ, амалҳои Амрико дар бандҳои 1, 4, 5, 10 ва 11 бояд фавран пас аз имзои тафоҳум анҷом мешуданд ё ҳадди ақал амалиёти иҷроии онҳо оғоз мешуд, то боварӣ пайдо кунем, ки кор оғоз шудааст; сипас ба дигар мавзӯъот ворид шудем.»
Раиси Маҷлиси машваратии исломӣ таъкид кард: «Яке аз корҳои хуби ҳамкорони мо дар ҳайати музокирот ин буд, ки ду рӯйдоди бузург рух дод ва ҳамзамон бо имзои ёддошти тафоҳум, муҳосира бардошта шуд. Агар мехостем бо роҳи низомӣ ин корро кунем, табиатан ҷанг аст ва зарар ба дунбол дошт; вале дидед, ки муҳосира якшаба ҳал шуд.»
Вай идома дода ёдовар шуд: «Трамп пас аз имзои тафоҳум эълом кард, ки тангаи Ҳурмуз аз имшаб озод аст; ҳол он ки бар асоси банди 4 тафоҳум, бояд дар тӯли 30 рӯз ва бо меъёрҳои Эрон озод мешуд. Ин қудрати Ҷумҳурии Исломӣ аст, ки тавонистем Трампро водор кунем твитеро, ки нашр карда буд, ислоҳ кунад ва ин натиҷаи таркиби қудрати нарм ва сахти мост.»
Озодсозии пулҳои басташуда ва рафъи таҳримҳои нафтӣ ниҳоӣ шуд
Раиси ҳайати музокироткунандаи Эрон идома дода, дар бораи озодсозии амволи басташудаи кишварамон изҳор дошт: «Тибқи банди 11 бояд ду маблағи 6 миллиард долларӣ озод мешуд, ки пештар амалҳои он дар сафар ба Қатар анҷом дода шуда буд, вале имзои ниҳоии он бояд дар сафари Швейтсария сурат мегирифт, ки анҷом шуд.»
Вай таъкид кард: «Дар робита ба банди 10, мавзӯи фурӯши нафти хом, петрохимия ва маҳсулоти вобаста ба он, инчунин масъалаҳои бонкӣ, суғурта ва нақлиёт матраҳ аст. Аз он ҷо ки ҳанӯз тавофуқи ниҳоӣ ҳосил нашуда, таҳримҳо то ҳол барқарор аст; бинобар ин, дар асоси санади имзошуда, то расидан ба тавофуқи ниҳоӣ, таҳримҳои нафтӣ рафъ шуданд.»
Қолибоф яке аз мавзӯъоти муҳимми дигарро чаҳорчӯби чӣ гуна пайгирии таҳқиқи бандҳои тафоҳум то поёни 60 рӯз унвон кард ва гуфт: «Ин мавзӯъ низ ба натиҷа расид ва ҳамоҳангӣ сурат гирифт, то ҳайатҳои эронӣ ва амрикоӣ нишастҳо дошта бошанд ва ин масъалаҳо ва иҷрои онҳоро пайгирӣ кунанд.»
Your Comment