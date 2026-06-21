Мелонӣ ба Трамп: Дӯсти шумо будан, албатта, ба маъруфияти ман кумак накардааст

Тибқи хабаргузории «Абна», Ҷорҷия Мелонӣ, нахуствазири Итолиё, ба суханони масхараомези раиси ҷумҳурии Амрико бар зидди худ вокуниш нишон дод ва эълом дошт, ки дӯстӣ бо Доналд Трамп «албатта» ба маъруфияти вай дар Итолиё кумак накардааст.
Пас аз он ки раиси ҷумҳурии Амрико маъруфияти сиёсии ӯро зери суол бурд, Мелонӣ дар изҳороте дар Инстаграм гуфт, ки «ҳамлаҳои (шифоҳии) пайваста ва бесабаби» Трамп «бебаъд» аст.
Нахуствазири Итолиё гуфт: «Дар бораи маъруфияти ман, дӯсти шумо будан, албатта, ба он кумак накардааст ва он ба муносибати ман бо шумо вобаста нест. Маъруфияти ман ба шумо робита надорад. Пешниҳод мекунам, ки шумо бар маъруфияти худатон тамаркуз кунед».
Вай сипас афзуд, ки Рим қарорҳои худро дар асоси манфиатҳои миллии Итолиё қабул мекунад.
Ин дар ҳолест, ки пеш аз ин, Трамп рӯзи шанбе гуфта буд, ки Мелонӣ бо пешгирӣ аз истифодаи Иёлоти Муттаҳида аз марказҳои ҳавоии Итолиё барои таҷовузи низомии Амрико бар Ирон, «як мушкили бузурги логистикӣ» ба вуҷуд овард.
Трамп дар рӯзҳои ахир бо тӯҳин ба Ҷорҷия Мелонӣ, нахуствазири Итолиё, гуфта буд: «Вай илтимос кард, ки бо ӯ акс гирам! Дилаш хеле мехост, ки бо ман акс гирад. Ман аслан омода набудам ин корро кунам, аммо ба ӯ раҳмам омад!»
Your Comment