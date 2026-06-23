Ғарибободӣ аз тавофуқ дар бораи тартиботи музокироти оянда хабар дод

Ба гузориши агентии хабаргузории «Абна», Козим Ғарибободӣ, муовини вазири корҳои хориҷӣ гуфт: пас аз баргузории ҷаласаи Кумитаи олимақом оид ба пайгирии иҷрои ёддошти тафоҳуми Исломобод рӯзи якшанбе, ки то субҳи душанбе идома ёфт, гуфтугӯҳои техникӣ барои муайян намудани механизмҳои иҷрои ёддошти тафоҳум ва эъломияи садиршуда дар охири ҷаласаи олимақом низ анҷом дода шуданд ва тавофуқоти зарурӣ ҳосил гардид.
Ғарибободӣ илова кард: дар асоси тавофуқоти ҳосилшуда, музокироти оянда таҳти назорати Кумитаи олимақом бо иштироки раиси Маҷлиси машваратии исломӣ ва вазири корҳои хориҷии кишвари мо, муовини якуми президенти Амрико, ва сарвазирони Покистон ва Қатар анҷом хоҳад ёфт. Ҳамчунин, қарор шуд, ки чор гурӯҳи кории хотимаи таҳримҳо, ҳастаӣ, бозсозӣ ва рушди иқтисодӣ ва назорат ва иҷро таъсис дода шаванд.
Раиси ҳайати музокироти техникии кишвари мо ҳамчунин таъкид кард: дар асоси тавофуқоти Кумитаи олимақом ва эъломияи ниҳоии гуфтугӯҳои дирӯзаи шабӣ низ муқаррар гардид, ки як нуқтаи тамос миёни кишварҳои аъзои ёддошти тафоҳум барои гузариши бехатари киштиҳои тиҷоратӣ аз тангаи Ҳурмуз ва як воҳиди пешгирии низоъ дар Лубнон миёни кишварҳои аъзо ва Покистон ва Қатар таъсис дода шавад.
Ғарибободӣ илова кард: раисони ҳайатҳои техникии чаҳор кишвар ҳангоми назорат ва роҳнамоии фаъолияти гурӯҳҳои корӣ ва ду воҳиди мазкур, ба Кумитаи олимақом гузориш хоҳанд дод.
Муовини вазири корҳои хориҷии кишвари мо дар охир гуфт: дар гуфтугӯҳои техникӣ, пайгириҳои зарурӣ барои садори иҷозати умумӣ барои фурӯши нафт ва маҳсулоти петрохимиявии Эрон ва маҳсулоти нафтӣ ва тамоми хадамоти марбута, инчунин тавофуқот оид ба озодсозии дороиҳои басташуда низ анҷом дода шуданд.
Бар ҳамин асос, иҷозати умумӣ барои фурӯши нафт, маҳсулоти петрохимиявӣ ва маҳсулоти нафтӣ ва хадамоти марбута аз ҷониби тарафи амрикоӣ садор карда шуд ва дар сомонаи OFAC низ нашр гардид.
Ҳамчунин, қарор шуд, ки тавофуқоти баимзорасида оид ба озодсозии маблағҳои басташуда ба маблағи 12 миллиард доллар (ду маблағи шашмиллиарддолларӣ), фавран ба марҳилаи иҷроӣ ворид шавад.
Your Comment