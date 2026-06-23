Бақоӣ: Ҳамкории Эрон бо Агентии ба тарзи ҷорӣ идома хоҳад ёфт

Ба гузориши агентии хабаргузории «Абна», имрӯз нимаи рӯз муовини президент ва вазири хизинаи Иёлоти Муттаҳида даъво карданд, ки Теҳрон розӣ шудааст, ки нозирони Агентии байналмилалии энергияи атомиро ба хоки худ даъват намояд.
Ҷей Ди Вэнс, муовини президенти Амрико, имрӯз дар нишасти хабаргузории худ дар меҳмонхонаи «Бюргеншток» гуфт: «Эрониҳо розӣ шудаанд, ки нозирони Агентии байналмилалии энергияи атомиро дубора ба кишвари худ даъват кунанд.»
Исмоил Бақоӣ, сухангӯи ҳайати музокироткунанда дар ин бора гуфт: «Ҳамкории Эрон бо Агентӣ мувофиқи уҳдадориҳои Эрон тибқи мувофиқаҳои попмони (гарантияҳо), мувофиқи тартиби мавҷуда ва мутобиқи тасвибномаҳои Маҷлиси машваратии исломӣ ва қарорҳои Шӯрои олии амнияти миллӣ идома хоҳад ёфт.»
Ба гуфтаи манобеи огоҳ аз мазмуни музокироти дирӯз дар Швейтсария, Теҳрон дар давоми музокироти 18-соата, дар бораи парвандаи ҳастаӣ музокире анҷом надодааст ва уҳдадории нав ҳам қабул накардааст. Оғози музокироти ҳастаӣ дар чаҳорчӯби ёддошти тафоҳуми Исломобод барои хотима ба ҷанги байни Эрон ва Амрико, вобаста ба иҷрои банди 13 ёддошти тафоҳум мебошад.
Дар давоми як соли гузашта ҳамкориҳои Эрон ва Агентии байналмилалии энергияи атомӣ, ҳатто пас аз ҷанги 12-рӯза, ҳеҷ гоҳ ба таври комил қатъ нашудааст.
Теҳрон дар чаҳорчӯби «Қонуни уҳдадорсозии ҳукумат ба таваққуфи ҳамкорӣ бо Агентии байналмилалии энергияи атомӣ» ки 25 июни 2025 тасвиб шудааст, аз рӯи маврид дар асоси қарори Шӯрои олии амнияти миллӣ, нозирони Агентӣ-ро барои боздид аз сайтҳои фаъоли ҳастаии Эрон даъват кардааст.
Дар давоми як соле, ки аз тасвиби ин қонун мегузарад, то кунун нозирони Агентӣ бо тасдиқи Шӯрои олии амнияти миллӣ, чанд маротиба аз нерӯгоҳи атомии Бушеҳр бозрасӣ кардаанд ва бар раванди боргузории сӯхт ба нерӯгоҳ аз ҷониби Русия назорат кардаанд.
Дар натиҷа, мавзӯи анҷом додани бозрасиҳои гоҳ-гоҳ аз таъсисоти ҳастаии фаъоли Эрон кори наве нест ва Теҳрон ҳамеша дар бораи боздид аз ин сайтҳо бо Агентӣ ҳамкорӣ кардааст.
Боздид аз сайтҳои ҳастаии зарардида ва расидагӣ ба вазъи захираҳои урани ғанӣшудаи Эрон, вобаста ба расидан ба созукори мушаххас дар тавофуқи ниҳоӣ пас аз музокироти 60-рӯзаи мавзӯи ёддошти тафоҳуми Исломобод мебошад.
Your Comment