Вазири сионистӣ: Ҷавоби мо ба Трамп «Не» хоҳад буд

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абно» бо иқтибос аз расонаҳои сионистӣ, Итомар Бен-Гвир, вазири амнияти дохилии низоми сионистӣ, дар мувозияти бешармона даъво кард: Лубнон бояд ба майдони бозии артиши Исроил табдил шавад.
Вай афзуд: Ҳеҷ маҳдудияте аз ҷониби Амрико алайҳи амалиёти артиши Исроил дар Лубнон бояд қабул карда нашавад. Агар Трамп ба Натаняҳу бигӯяд, ки Исроил Лубнонро тарк кунад, бояд ин ҷавоб дода шавад: «Ҷаноби президент, не!»
Бен-Гвир гуфт: Набояд байни Лубнон ва Ҳизбуллоҳ фарқ гузошт. Тамоми хоки Лубнон бояд ба ҳадафи мустақими артиши Исроил бидуни ягон истисно табдил шавад.
Вай дар мувозияти ғайриинсоне, ки моҳияти низоми сионистиро барҷаста мекунад, гуфт: Шояд ҳазор модари лубнонӣ гиря кунад, аммо ҳатто як модари исроилӣ набояд гиря кунад! Афзалияти мо ҳимояти исроилиҳо аст ҳатто агар ба баҳои ҷони ғайринизомиёни лубнонӣ тамом шавад.
Қобили зикр аст, ки яке аз шартҳои қатъии Эрон дар тавофуқ бо Амрико боздоштани ҷанг дар тамоми ҷабҳаҳо бавижа Лубнон ва ақибнишинии низоми сионистӣ мебошад. Ин дар ҳолест, ки ба назар мерасад мувозиятҳои Трамп алайҳи Натаняҳу ва ихтилофоти ӯ дар бораи Лубнон бештар аз он ки воқеӣ бошад, ҷанбаи тақсими кор байни Вашингтон ва Тел-Авивро дорад.
Your Comment