Тактикаҳои Ҳизбуллоҳ барои фарсудасозии низоми сионистӣ дар ҷануби Лубнон

Агентии хабарӣ «Абно»: Дар ҳоле ки низоми сионистӣ даъво мекунад, ки қасди баромадан аз сарзаминҳои ишғолшудаи Лубнонро надорад ва сарфи назар аз имзои фаҳмномаи байни Теҳрону Вашингтон ҳанӯз ишғоли худро дар ҷануби Лубнон идома медиҳад, Ҳизбуллоҳи Лубнон кӯшиш дорад, ки артиши сионистиро бо воситаҳои пешрафтае, ки аз модели анъанавӣ болотар аст, ба ҷанги фарсудасозӣ бикашад.
Паррандаҳои бесарнишини интиҳории (FPV) Ҳизбуллоҳ, ки бо технологияи нахҳои нурӣ кор мекунанд, бартарии низоми сионистӣ дар ҷанги электронӣ ва паразитро шикаст дода, амалиёт дар ҷануби Лубнонро пурхарҷ ва таҳдидовар сохтаанд.
Шабакаи хабарӣ «Ал-Ҷазира» дар гузорише дар бораи равиши нави Ҳизбуллоҳи Лубнон дар муқобил бо низоми сионистӣ менависад, ки «фарсудасозии ҳаракатӣ» меҳвари муҳимтарин тактикаҳои Ҳизбуллоҳ аст. Гузариш аз муҳофизати собит ба муҳофизати чандир ва ҳаракатӣ, мавқеи сионистиро дар минтақаҳои ишғолии ҷануби Лубнон ба ҳадафи эҳтимолӣ ва фарсудасозии доимӣ табдил додааст.
Ба ин тартиб, артиши низоми сионистӣ ҳатто агар битавонад ба минтақае ворид шавад, наметавонад кафолат диҳад, ки дар он ҷо бо амният кор кунад ё назорати худро бо хароҷоти кам устувор кунад.
«Ал-Ҷазира» дар сӯҳбат бо Мунир Шҳода, ҳамоҳангсози собиқи ҳукумати Лубнон дар ЮНИФИЛ, Умар Маърубунӣ, муҳаққиқи низомӣ ва сиёсӣ ва Алӣ Матар, таҳлилгари сиёсӣ ва донишгоҳӣ, тактикаҳои Ҳизбуллоҳ барои муқобила бо артиши сионистиро дар бар мегирад:
-
Такя бар гурӯҳҳои ҷангии хурд ва чандир.
-
Такя ба каминҳои ҷангӣ, тавассути кашидани нерӯҳои элитаи исроилӣ ба минтақаҳои несту нобудсозии дақиқ ва фаъолсозии «тактикаи масофаи сифр» барои несту нобуд кардани онҳо.
-
Иҷрои каминҳои такрорӣ алайҳи нерӯҳо ва худравҳо.
-
Нишон гирифтани марказҳои фармондеҳӣ ва хатҳои таъминотӣ бо мушақҳо, артиллерия ва паррандаҳои бесарнишин ба ҷои маҳдудшавӣ ба хатҳои пеш.
-
Ҳамгироии амалиёти паррандаҳои бесарнишин, шинохти майдонӣ ва оташи заминӣ, ки системаҳои муҳофизатии низомии низоми сионистӣ (ба монанди системаи Трофи)-ро фалаҷ ва имкони нишон гирифтани дақиқи ҷамъшавию худравҳои зиреҳии Исроилро фароҳам меорад.
-
Ҷанг аз амиқ ҳатто пас аз ворид шудани худравҳои исроилӣ ба замин, ба ҷои истифодаи хати муҳофизатии собит ва муҳофизат аз нерӯи инсонӣ ва таҷҳизоти мушақии миёнамасоФат ва дурмасоФат дар дохили шабакаи нақбҳои тактикӣ.
Your Comment