Мақоми амрикоӣ: Музокироти Лубнон ва Исроил идома хоҳад ёфт

Ба гузориши агентии хабаргузории «Абна», як мақоми Вазорати корҳои хориҷии Амрико дар гуфтугӯ бо «Алҷазира» эълом кард, ки гуфтугӯҳои байни Лубнон ва Исроил ҳанӯз дар масири расидан ба сулҳи ҳамаҷониба ва тавофуқи амниятӣ миёни ду тараф пеш хоҳад рафт.
Вай, ки хоста номаш ошкор нашавад, дар ин бора бидуни ишора ба дастгирии ҳамаҷонибаи Амрико аз режими Исроил, иддао кард: «Ҳадафи умумии мо қатъи доимии давраи хушунат байни Лубнон ва Исроил аст.»
Ин мақоми амрикоӣ ҳамчунин аз оғози як созукори назоратӣ дар Лубнон аз ҷониби Фармондеҳии марказии Амрико (СЕНТКОМ) хабар дод ва иддао кард, ки ин созукор бо ҳадафи пешниҳоди иттилооти дақиқ ва саҳроӣ ба масъулони амрикоӣ дар бораи таҳаввулот ва даргириҳои ҷорӣ дар Лубнон роҳандозӣ шудааст.
Ба гуфтаи ин мақоми амрикоӣ, Марко Рубио, вазири корҳои хориҷии Амрико рӯзи ҷумъаи гузашта бо Ҷозеф Аун, раиси ҷумҳурии Лубнон ва «Бинёмин Нетанёҳӯ», сарвазири режими Исроил гуфтугӯ карда ва бар зарурияти мустаҳкам намудани оташбас ва пешбурди раванди музокирот миёни тарафҳо таъкид кардааст.
Your Comment