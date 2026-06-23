Машварати Эрдуғон бо Пезешкиан дар бораи музокироти Эрон-Амрико

Ба гузориши агентии хабаргузории «Абна», идораи робита бо ҷомеаи дафтари президенти Туркия рӯзи сешанбе бо нашри эъломияе аз машварати телефонӣ миёни Раҷаб Тайиб Эрдуғон, президенти ин кишвар ва ҳамтои эронии ӯ хабар дод.
Дар эъломияи садиршуда аз ҷониби идораи робита бо ҷомеаи дафтари президенти Туркия дар ин бора омадааст: «Эрдуғон дар тамоси телефонӣ бо Пезешкиан, бар аҳамияти ҳушёрӣ дар баробари тарафҳое, ки метавонанд ба дунболи монеъаҷӯӣ дар музокирот бошанд, таъкид кард.»
Ин дар ҳолест, ки Ҳокон Фидан, вазири корҳои хориҷии Туркия пештар дар мусоҳибае бо шабакаи телевизионии JTBC дар Кореяи Ҷанубӣ гуфта буд: «Ман хеле хушбинам; зеро мунтазам бо ҳар ду тараф, бо миёнҷигарии Покистон ва бо якчанд бозигарони дигари минтақавӣ, ки дар ин мавзӯъ дахл доранд, машварат мекунам. Мо тамоми кӯшиши худро ба кор мебарем, то ба онҳо (Амрико ва Эрон) барои расидан ба тавофуқ кӯмак кунем. Дар ҳоли ҳозир, Исроил фикр мекунад, ки ҳар гуна тавофуқе байни Иёлоти Муттаҳида ва Эрон дар шакли кунунии он ба манфиатҳои Тел-Авив мухолифат дорад. Ба ҳамин сабаб аст, ки аз ҳеҷ кӯшише барои мунҳариф ва вайрон кардани музокирот дареғ намекунад.»
Your Comment