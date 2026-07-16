Сухангӯи артиш: Амрико наметавонад гулӯгоҳи Ҳурмузро боз кунад

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абна», бригади генерал Муҳаммад Акромӣния шоми чоршанбе дар маросими бузургдошти шаҳодати роҳбари уммат дар Мусоллои Амул изҳор дошт: душман эълом кард, ки дар як ҳафта ҳамаи мавқеъҳои низомии Эронро нобуд мекунад, аммо 40 рӯз тирҳои Эронро бар сари худ дид.
Вай бо ишора ба вайрон кардани тафоҳумнома аз ҷониби душман ва сохтани роҳи ғайриқонунии дар ҷануби гулӯгоҳи Ҳурмуз гуфт: нерӯҳои мусаллаҳ бо қудрат бар зидди ин таҷовуз дохил шуданд ва киштиҳои мутахалифро ҳадаф қарор доданд, зеро то вақте ки Амрико низоми қонунгузории Эрониро напазирад ва механизме, ки бар иродаи Эрон асос ёфтааст, дар гулӯгоҳи Ҳурмуз ҳукмфармо нашавад, ин гулӯгоҳ баста хоҳад монд.
Вай бо ишора ба он ки таҷовузи ноқобил ва шарорати амрикоиҳо наметавонад гулӯгоҳи Ҳурмузро боз кунад, таъкид кард: таслим шудани Амрико ба моддаҳои тафоҳумнома, даст кашидан аз шарорат ва душмансетизӣ ва ҳукмфармо шудани қонунҳои эронӣ роҳи ҳалли бозшавии гулӯгоҳи Ҳурмуз мебошад.
Your Comment