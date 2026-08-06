Туркия омодагии худро барои дастгирии музокироти Эрон ва ИМА эълон кард

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз «РИА Новости», вазири умури хориҷаи Туркия дар бораи боз шудани зудтари Гулӯгоҳи Ҳурмуз изҳори умедворӣ кард.
Дар асоси ин гузориш, «Ҳокон Фидан» дар нишасти матбуотии муштарак бо ҳамтои сурияии худ дар Анкара инчунин гуфт, ки кишвараш омода аст ҳар гуна дастгирии заруриро аз музокироти байни ИМА ва Эрон ба амал орад.
Вай инчунин даъво кард, ки дар масъалаҳои дигар фаротар аз Гулӯгоҳи Ҳурмуз, бавижа дар масъалаи ҳастаӣ, тавофуқоти аслӣ ва мушаххасе миёни Эрон ва ИМА ҳосил шудааст, аммо аввал бояд мушкили марбут ба Гулӯгоҳи Ҳурмуз ҳал шавад.
Ба гуфтаи вазири хориҷаи Туркия, агар ИМА ва Эрон хоҳиш дошта бошанд, метавон ба тавофуқе пойдор байни ду тараф даст ёфт.
Your Comment