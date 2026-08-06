Сардор Ибнурризо: Дасти нерӯҳои мусаллаҳи мо барои посух ба ҳар таҳдид пур аст

Ба гузориши хабаргузории «Абна», сардор Сайид Маҷид Ибнурризо, сарпарасти Вазорати дифоъ ва пуштибонии нерӯҳои мусаллаҳ, дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Ҳар рӯз, нишонаҳои фарсудашавии қобилияти душман ошкортар мешавад; аммо дасти нерӯҳои мусаллаҳи мо, бо такя ба саноати дифоии кишвар, барои посух ба ҳар таҳдид пур аст. Онҳо, ки имрӯз ба дунбали харидани амният ва бартарии низомии воридотӣ ҳастанд, ба зудӣ хоҳанд фаҳмид, ки технологияи бумии Эрон аз ҳар системае дар минтақа бартар аст.»
6 Август 2026 - 20:51
News ID: 1849530
Source: ABNA
Сарпарасти Вазорати дифоъ ва пуштибонии нерӯҳои мусаллаҳ гуфт: «Ҳар рӯз, нишонаҳои фарсудашавии қобилияти душман ошкортар мешавад, аммо дасти нерӯҳои мусаллаҳи мо, бо такя ба саноати дифоии кишвар, барои посух ба ҳар таҳдид пур аст.»
Your Comment