Ҳушдори шадиди Санао ба Риёз

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Масира, Вазорати умури хориҷаи Яман дар эълонияе эълон кард: Гурези пеши роҳи низоми Саудӣ барои тезу тунд кардани вазъият, бо тезу тундшавии ҳамаҷонибае рӯ ба рӯ хоҳад шуд, ки таҳаммули табоъи онро нахоҳад дошт.
Дар ин эълония омадааст: Муодилаи «муҳосира дар муқобили муҳосира» ҳамчун як воқеияти инкорнопазир пурра устувор гардидааст. Яман пас аз озмудани ҳамаи гӯинаҳои дигар барои истиҳқоқи ҳуқуқи қонунии худ, ба ин қарор рӯ овард.
Вазорати умури хориҷаи Яман бо сурӣ тавсиф кардани баъзе ҳамгироиҳо бо Арабистони Саудӣ таъкид кард: Ҷаҳони озод машруъияти мавқеъҳои Яманро тасдиқ мекунад. Кӯшиши низоми Саудӣ барои ҳазми шок ва зарбаи воридашуда, шикаст хӯрдааст ва акнун бештар дар ботлоқи ҷиноятҳои худ фурӯ меравад.
Дар эълонияи Вазорати умури хориҷаи Яман омадааст: Роҳи сулҳ равшан, камхарҷ ва натиҷаҳои он бехатар аст.
Ҳамчунин дар ин эълония аз ақлмандон ва хирадмандон хоҳиш шудааст, ки низоми Саудиро ба роҳи сулҳ равона созанд.
Your Comment