Туркия: терроризми Исроил дар соҳили ғарбӣ ва Қудси ишғолшуда идома дорад

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Ал-Ҷазира», вазири умури хориҷаи Туркия таъкид кард, ки Исроил ва кабинети Нетанёҳу ба фаъолиятҳои террористии худ дар соҳили ғарбӣ ва Қудс идома медиҳанд.
Дар асоси ин гузориш, Ҳокон Фидан дар нишасти матбуотии муштарак бо ҳамтои сурияии худ дар Анкара инчунин гуфт, ки Исроил бояд аз Ғазза ақибнишинӣ кунад, аммо ҳанӯз дар роҳи иҷрои нақшаи сулҳ монеа эҷод мекунад.
Фидан ба таҳаввулоти Сурия низ пардохт ва илова кард: «Исроил бо ҳамлаҳои пайвастаи худ дар талош аст, то амнияти Сурияро таҳдид кунад ва бояд ба ин рӯзим фишор оварда шавад, то ба тамомияти арзии Сурия эҳтиром гузорад. Мо ҳамкориро бо Сурия дар соҳаи дифоъ ва мубориза бо терроризм таъкид мекунем. Сурия устувортар шудааст ва мо дар талоши густариши робитаҳо бо он дар ҳама сатҳҳо ҳастем.»
Вазири умури хориҷаи Туркия бо ишора ба таҳаввулоти Лубнон низ изҳор дошт: «Субот ва амният бояд дар Лубнон таъмин карда шавад, зеро сиёсатҳои тавсеъаталабонаи Исроил боиси кушта ва беҷо шудани ҳазорон нафар шудааст.»
Вазири умури хориҷаи Сурия низ бе ишора ба ҳеҷ гуна роҳҳалли амалӣ даъво кард, ки Димишқ дар талоши устувор кардани субот дар ҷануби Сурия ва боздоштани ҳамлаҳои такрории Исроил аст.
Your Comment