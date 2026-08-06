Идомаи вайронкунии оташбас дар ҷануби Лубнон; ҳамлаи ҳавоии Исроил ба шаҳраки «Ал-Мансурӣ»

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Ал-Манор», вайронкунии оташбас ва амалиёти таҷовузкоронаи рӯзими сионистӣ дар ҷануби Лубнон ҳанӯз идома дорад.
Дар асоси ин гузориш, хабаргузории расмии Лубнон эълом кард, ки рӯзими ишғолгар шаҳраки Ал-Мансуриро дар ноҳияи Тир мавриди силсила ҳамлаҳои ҳавоӣ қарор додааст.
Ба гуфтаи манбаъҳои маҳаллӣ, рӯзими сионистӣ дар давоми як соат ду маротиба шаҳраки Ал-Мансуриро дар ноҳияи Тир дар ҷануби Лубнон мавриди ҳамлаи ҳавоӣ қарор дод.
Манбаъҳои лубнонӣ инчунин эълом карданд, ки артиши ишғолгар шаҳраки Ҳадасаро дар ҷануби Лубнон бо силоҳи сангин ба таври шадид тӯпборон кардааст.
Артиши рӯзими сионистӣ дар изҳороте даъво кард, ки дар давоми соатҳои гузашта инфрасохтори низомии Ҳизбуллоҳро дар ҷануби Лубнон мавриди ҳамла қарор додааст ва ин ҳамлаҳо дар посух ба кушта шудани ду низомии сионистӣ ва маҷрӯҳ шудани чаҳор низомии дигар дар натиҷаи таркиш дар атрофи шаҳраки Маҷдал Зун сурат гирифтааст.
Артиши ишғолгар даъво кард, ки анборҳои захираи муҳимоти ҷангӣ ва қароргоҳи фармондеҳӣ ва инфрасохтори низомии Ҳизбуллоҳро мавриди ҳамла қарор додааст ва ҳанӯз ба ҳузур дар минтақаи амниятии ҷануби Лубнон идома хоҳад дод.
Ин таҳаввулот дар ҳолест, ки Вазорати беҳдошти Лубнон эълом кард, ки дар ҳамлаҳои ҳавоии дирӯзшаби Исроил ба шаҳраки Бурҷ-аш-Шимолӣ дар ҷануби Лубнон, ҳашт нафар маҷрӯҳ шуданд.
Your Comment