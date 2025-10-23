Раиси ҷумҳури Колумбия: Бо терроризмҳои созмонёфта дар Кариб муқобила мекунам

Ба гузориши Хабаргузории Абна ба нақл аз шабакаи Ал-Маёдин, «Густаво Петро» раисҷумҳури Колумбия эълом кард, ки дар баробари иттиҳомоте, ки бархе мақомҳои баландпоя дар хоки Амрико алайҳи ӯ матраҳ кардаанд, аз худ ба сурати қазоӣ дифоъ хоҳад кард.
Петро ҳамчунин таъкид кард, ки ҳамвора дар баробари наслкашӣ ва терроризмҳои созмонёфта дар минтақаи Кариб хоҳад истод.
Раисҷумҳури Колумбия дар идома афзуд: "Ҳар гоҳ ҷомеаи Амрико аз мо барои муқобила бо қочоқи маводи мухаддир дархости ҳамкорӣ кунад, Колумбия омодаи ироаи кумак хоҳад буд."
Суханони Петро соатҳо пас аз он баён мешавад, ки Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико Колумбияро таҳдид кард ва гуфт: "Шояд иқдомоти бисёр ҷиддӣ алайҳи Колумбия иттихоз кунем."
