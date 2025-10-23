Пешвои Инқилоб: Навоварии илмӣ ва андешаи сиёсӣ ду вижагии барҷастаи Аллома Ноинӣ буданд

Ба гузориши Хабаргузории Аҳли Байт (ъ) — Абна — суханронии Раҳбари муаззами Инқилоби Исломӣ дар мулоқот бо дасткордорони Ҳамоиши байналмилалии Аллома Мирзои Ноинӣ (рҳ) субҳи имрӯз дар маҳалли баргузории ин ҳамоиш дар Қум мунташир шуд.
Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ дар ин мулоқот, Аллома Ноиниро аз сутунҳои рафеъи илмӣ ва маънавии Ҳавзаи қадими Наҷаф хонданд ва дар баёни абъоди шахсияти эшон гуфтанд: "Аз ҷанбаи тахассусӣ, хусусияти барҷастаи марҳум Ноинӣ, шакласозӣ дар илми усул бар мабнои назми фикрӣ ва илмӣ ва навовариҳои қавӣ ва пуршумори эшон аст."
Пешвои Инқилоб, тарбияти шогирдони барҷастаро аз дигар вижагиҳои Аллома Ноинӣ баршумурданд ва хотирнишон карданд: "Хусусияти барҷастаи дигар, ки эшонро дар байни мароҷеъ ба шахсияти истисноӣ табдил мекунад, бархӯрдорӣ аз андешаи сиёсӣ аст, ки дар китоби арзишманд ва маҳҷури «Танбеҳ-ул-Умма» инъикос ёфтааст."
Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ, эътиқод ба ташкили ҳукумати исломӣ бар пояи вилоят дар муқобили истибдодро аз аркони андешаи сиёсии Аллома Ноинӣ хонданд ва афзуданд: "Бар асоси андешаи сиёсии марҳум Ноинӣ, ҳукумат ва ҳамаи масъулони он бояд таҳти назорати миллӣ ва посухгӯ бошанд, ки лозимаи он ташкили маҷлиси мабъусон бо баргузории интихобот ба манзури назорат ва қонунгузорӣ аст ва эътибори қавонини ин маҷлис низ манут ба таъйиди фуқаҳо ва уламои барҷастаи динӣ аст."
Эшон чорчӯби мавриди назари Аллома Ноинӣ, яъне ташкили ҳукумати исломӣ ва мардумиро ба таъбири имрӯзӣ ҳамон Ҷумҳурии Исломӣ хонданд ва дар хусуси иллати ҷамъоварии китоби «Танбеҳ-ул-Умма» ба дасти худи Мирзои Ноинӣ гуфтанд: "Машрутае, ки марҳум Ноинӣ ва уламои Наҷаф аз он ҳимоят карданд, дар воқеъ ҳимоят аз барқарории ҳукумати адолат ва рафъи истибдод буд ва бо он чи англисиҳо дар Эрон ба номи Машрута эҷод карданд, ки ба ихтилофот ва воқеоти монанд ба дори кашидани марҳум Шайх Фазлуллоҳи Нурӣ мунтаҳӣ шуд, мутафовит буд."
Дар ин мулоқот, Оятуллоҳ Аърофӣ, мудири Ҳавзаҳои илмия гузорише аз барномаҳо ва фаъолиятҳои Ҳамоиши байналмилалии бузургдошти Аллома Ноиниро баён кард.
