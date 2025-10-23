Ҳамлаи ҷадиди Амрико дар уқёнуси Ором ба баҳонаи муқобила бо маводи мухаддир

Ба гузориши Хабаргузории Абна, Хабаргузории Франс-Пресс гузориш дод, ки Амрико муддаӣ шудааст, ки як ҳамлаи ҷадидро дар уқёнуси Ором алайҳи як қаиқи қочоқи маводи мухаддир анҷом додааст.
Дар ҳамин росто, «Пит Ҳегсет» вазири ҷанги Амрико низ чаҳоршанбе шаб эълом кард, ки низомиёни ин кишвар рӯзи гузашта ҳамлаи маргбореро дар шарқи уқёнуси Ором алайҳи як киштии мутааллиқ ба созмони «террористӣ», ки дар қочоқи маводи мухаддир фаъолият дошта, анҷом додаанд.
Ба гуфтаи Ҳегсет, ин амалиёт дар обҳои байналмилалӣ сурат гирифта ва дар ҷараёни он ду нафар аз аъзои гурӯҳи қочоқ кушта шудаанд, дар ҳоле ки ҳеҷ як аз нерӯҳои амрикоӣ осебе надидаанд.
Вазири ҷанги Амрико бо тавҷиҳи ин ҳамла ба обҳои сарзаминҳои кишварҳои ҳавзаи Кариб иддао кард: "Террористони маводи мухаддир, ки қасд доранд «заҳрро ба соҳилҳои мо биёваранд», дар минтақаи мо ҷое барои пинҳон шудан нахоҳанд дошт."
Ӯ ҳамчунин бо ишора ба ташдиди фаъолияти картелҳои маводи мухаддир иддао кард: "Ин гурӯҳҳо дар ҳоли ҷанг алайҳи марзҳои мо ҳастанд, ҳамон гуна ки Ал-Қоида пештар ҷанге алайҳи кишвари мо ба роҳ андохт."
Your Comment