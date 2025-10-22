Ҳоланд ҳамкориҳои иттилоотии худ бо Амрикоро маҳдӯд мекунад

Рӯзномаи англисии Financial Times рӯзи душанбе дар гузоришӣ навишт : Раиси созмони иттилооти Ҳоланд ( AIVD ) ва Partee Racing мудири ожонси иттилооти Ннзомӣ ( MIVD ) ин кишвар , дар гуфтугӯ бо рӯзномаи ҳоландӣ « Ди фуликс кронт » гуфтаанд ки ба далели « сиёсӣ шудани иттилоот » , дар иштирокгузорӣ додаҳо бо Амрико муҳтоттар шудаанд . Ба гузориши Порс Тудей , онҳо таъкид карданд ки ин маҳдӯдиятҳо ба вижа дар заминаи иттилооти марбӯт ба Русия аъмол шудааст ва тасмимгирӣ дарбора иштирокгузории иттилоот акнӯн ба сӯрати мавриди анҷом мешавад зеро бо тавваҷуҳ ба инки мавзеи Трамп дар қиболи Путин дар соли ҷории мелодӣ ( 2025 ) чандинбор тағйир кардааст , ин нигаронӣ вуҷӯд дорад, ки Вашингтон аз он иттилоот барои кумак ба Русия истифода кунад .
Гузориши Financial Times меафзоед : Окрибум дар ин мусоҳиба , нигаронӣ аз нақзи ҳуқуқи башари тавассути давлати Амрикоро низ ба унвони яки дигар аз далоили коҳиши ҳамкории иттилоотӣ матраҳ карда ва гуфтааст ки таҷрибаҳои гузашта нишон додаанд ки Вашингтон дар ин замина ҳассосият кофӣ надорад .
Бар асоси ин гузориш , барканории раиси фармондеҳии сойбирии Иёлоти Муттаҳида ва мудири ожонси амнияти миллии ин кишвар ( NSA ) ба ҳамроҳи Wendy Noble муовин ӯ дар ожонси амнияти миллии Амрико дар моҳи апрел ( фарвардин - урдибиҳишт ) низ дар тасмими Ҳоланд барои коҳиши ҳамкориҳои иттилоотӣ бо Вашингтон муассир бӯдааст .
Дар гузориши Financial Times омадааст : Дар ҳамин иртибот раиси собиқи амнияти сойберии Вазорати дифои Ҳоланд ки акнӯн намояндаи порлумони Аврупо аст , дар изҳоротӣ бо ишора ба ҳамкории иттилоотӣ чанд даҳаи миёни Ҳоланд ва Амрико ҳушдор дод ки агар Вашингтон бо сӯъиистифода аз ин ҳамкориҳо , муттаҳидонашро аз худ дур кунад , осеб хоҳад дид .
