Сӣюнистҳо ин қудрати тахрибии мушаки эрониро интизор надоштанд

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт (ъ) — Абно — Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ, Пешвои Муаззами Инқилоби Исломӣ, субҳи имрӯз дар дидори саҳдобҳо нафар аз қаҳрамонони риштаҳои мухталифи варзишӣ ва медалонорони олимпиадаҳои илмии ҷаҳонӣ, ин ифтихорофаринонро зуҳури рушд ва таҷаллии қудрати миллӣ хонданд ва таъкид карданд: "Шумо собит кардед, ки ҷавонони умедбахши Эрони азиз ба унвони «рамзи миллат», ин қудратро доранд, ки бар қуллаҳо биистанд ва зеҳнҳо ва чашмҳои ҷаҳонро мутаваҷҷеҳи фазои равшани Эрон кунанд."
Пешвои Муаззами Инқилоб ҳамчунин бо ишора ба қулдараммаобӣ ва ёвагӯиҳои ахири раисиҷумҳури Амрико, гуфтанд: "Ин шахс кӯшиш кард бо рафтори сахиф ва дурӯғҳои фаровон дар бораи минтақа, Эрон ва миллати Эрон, ба сӣюнистҳо рӯҳия диҳад ва худро тавоно ҷилва диҳад, аммо агар тавоноӣ дорад, биравад миллионҳо нафареро, ки дар ҳамаи иёлатҳои Амрико алайҳи ӯ шиор медиҳанд, ором кунад."
Ишон бо ибрози хурсандӣ аз ҳузур дар ҷамъи ҷавонони пуриқтидоре, ки бо ҳиммат ва талош ва медаловарӣ дар арсаҳои варзишӣ ва илмӣ, миллатро шод ва ҷавононро саршор аз шавқ оварданд, гуфтанд: "Медалҳои шумо бар медалҳои мақотеи дигари замонӣ, имтиёзи музоафе дорад; зеро дар вазъияте ба даст овардаед, ки душман дар ҷанги нарм, кӯшиш мекунад миллатро афсурда ва аз тавоноиҳои худ ғофил ё ноумед кунад, аммо шумо бо зоҳир кардани тавоноӣ ва қудрати миллат, дар майдони амал, муҳкамтарин посухро ба ӯ додед."
Пешвои Инқилоб бархе васвасаҳо дар бораи ноумедии ҷавонони кишварро суханони мутолеанашуда донистанд ва таъкид карданд: "Эрони азизи мо ва ҷавононаш, «зуҳури умед» ҳастанд ва бояд ин воқеияти муҳимро дарк кард, ки ҷавони эронӣ, ба шарти ҳиммат ва талош, тавоноӣ ва маҳорати расидан ба қуллаҳоро дорад; ҳамчунонки шумо бар қуллаҳои ҷаҳонии варзишӣ ва илмӣ такя задед."
Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ бо ишора ба пешрафти ҷаҳишӣ дар бархе бахшҳо дар баъд аз Инқилоб, афзуданд: "Як намуна ҳамин маҷмӯаи муваффақиятҳои шумо дар имсол аст, ки шояд дар таърихи варзиши кишвар бесобиқа бошад."
Ишон бо таҷлил аз суъуди наврасони хушъистеъдоди меҳан ба қуллаҳои илмии ҷаҳон, гуфтанд: "Ин корҳои шумо ба ҳисоби миллати Эрон гузошта мешавад ва чашмҳоро мутаваҷҷеҳи Эрон мекунад."
Пешвои Инқилоб «эҳтиром ба парчам, саҷда ва дуъои варзишкорони пирӯз»-ро рамзи миллати Эрон хонданд ва афзуданд: "Ҷавонони азизи олимпиади низ ҳоло як ситораи дурахшонанд, аммо даҳ сол баъд, ба шарти идомаи талош, як хуршеди дурахшон мешаванд, ки вазифаи масъулон дар ин замина муҳим аст."
Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ нақшофаринии ҷавононро баъд аз пирӯзии Инқилоб, ҷараёни мустамар баршумурданд ва гуфтанд: "Дар ҷанги таҳмилии 8-сола, насли ҷавон буд, ки бо камбудҳои фаровон ва дасти холӣ чунон ибтикороти низомӣ ба харҷ дод, ки Эрон дар муқобили душмани бисёр муҷаҳҳазе, ки аз ҳар тараф таъйид ва ҳимоят мешуд, ба пирӯзӣ расид."
Ишон майдони набарди донишро аз дигар арсаҳои намоёни ифтихорофаринии ҷавонони кишвар донистанд ва бо ишора ба ҳузури Эрон дар даҳ рутбаи аввали таҳқиқотӣ ва илмии ҷаҳон дар риштаҳои мухталиф аз ҷумла дар «ноно», «лазер», «ҳастаӣ», «саноии гуногуни низомӣ» ва «пешрафтҳои пизишкӣ», гуфтанд: "Ҳамин чанд рӯз қабл, хабари бисёр муҳимме шунидам, ки яке аз марокизи таҳқиқотии кишвар муваффақ ба ёфтани роҳи дармон барои як бемории лоъилож шудааст."
Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ бо ёдоварӣ аз фаъолияти душман барои ҷилавгирӣ аз пешрафтҳои илмии мухталифи Эрон гуфтанд: "Бадхоҳони миллати Эрон ҳамчунин кӯшиш мекунанд «бо инкор ё напардохтан ба бархе муваффақиятҳо», «дарҳам кардани рост ва дурӯғ», «бузургнамоии бархе эродҳо» ва «таблиғоти ҷиҳатдор», фазои Эронро торик ва гирифта нишон диҳанд, аммо шумо бо истодан бар қуллаҳои варзиш ва илм, фазои равшани кишварро ба ҳама нишон додед."
Ишон аз даст додани бовар ба тавоноиҳоро яке дигар аз равишҳои душман барои ноумед кардани миллат ва насли ҷавон хонданд ва таъкид карданд: "Дар нуқтаи муқобили ин фаъолиятҳо, ҷавонон бо такя бар нерӯи лоязоли ҷавонӣ, саъю талоши худро барои муваффақият, умедофарӣ ва таҷаллии иқтидори миллат афзоиш диҳанд."
Пешвои Инқилоб эҳтимоми ҷавонон ба сарфи истеъдодҳо барои миллати Эронро муҳим донистанд ва афзуданд: "Мумкин аст бархе моил бошанд, ки дар кишвари дигаре зиндагӣ кунанд, аммо ин афрод мутаваҷҷеҳ бошанд, ки дар кишварҳои дигар ҳар қадар пешрафт кунанд боз ҳам бегона ҳастанд; дар ҳоле ки Эрон мутааллиқ ба шумо ва насли шумо ва «хок ва хона»-и шумост."
Пешвои Инқилоб дар бахши дигаре аз суханонашон бо ишора ба ёвагӯиҳои ахири раисиҷумҳури Амрико дар хусуси минтақа ва Эрони азиз гуфтанд: "Раисиҷумҳури Амрико бо сафар ба Фаластини ишғолӣ ва баёни мушти ҳарфи пӯч ҳамроҳ бо лӯдагӣ кӯшиш кард сӣюнистҳои маъюсро умедвор кунад ва ба онҳо рӯҳия диҳад."
Ишон силии боварнакардании Ҷумҳурии Исломии Эрон ба режими сӣюнистӣ дар ҷанги 12-рӯзаро омили маъюс шудани онҳо донистанд ва афзуданд: "Сӣюнистҳо таваққӯъ надоштанд, ки мушаки эронӣ битавонад бо шуълаҳо ва оташи худ ба аъмоқи марокизи ҳассос ва муҳими онҳо нуфӯз ва ин марокизро нобуд ва табдил ба хокистар кунад."
Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ бо таъкид бар ин ки Эрон мушакҳоро аз ҷое нахарида ё киро накарда, балки дастовез ва шаҳодатномаи ҷавони эронӣ аст, гуфтанд: "Ҷавони эронӣ вақте вориди майдон мешавад ва бо саъю талош зерсохтҳои илмиро фароҳам мекунад қодир ба анҷом додани чунин корҳои бузурге аст."
Пешвои Инқилоби Исломӣ таъкид карданд: "Ин мушакҳоро нерӯҳои мусаллаҳ ва саноии низомии мо омода доштанд ва истифода карданд ва боз ҳам доранд ва агар лозим бошад дар вақти дигар аз он истифода мекунанд."
Ишон пас аз ҷамъбаст кардани иллати ёвагӯиҳои Трамп дар қолаби ҳарфҳои сабук ва рафторҳои ҷалф барои рӯҳия додан ба сӣюнистҳо, ба баёни чанд нукта дар хусуси иддаъоҳои ӯ пардохтанд ва гуфтанд: "Дар ҷанги Ғазза, Амрико бетардид шарики аслии ҷиноёти режими сӣюнистӣ аст, ҳамчунон ки худ раисиҷумҳури Амрико ҳам эътироф кард, ки мо бо ин режим дар Ғазза кор мекардем, албатта агар инро ҳам намегуфт, маълум буд, чаро ки имконот ва таслиҳоте, ки дар тӯли ин ҷанг бар рӯи сари мардуми бепаноҳи Ғазза рехта мешуд, мутааллиқ ба Амрико буд."
Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ иддаъои дигари Трамп мабнӣ бар ҷанги Амрико бо терроризмро намунаи дигаре аз суханони дурӯғи ӯ хонданд ва афзуданд: "Беш аз 20 ҳазор кӯдак ва навзод дар ҷанги Ғазза ба шаҳодат расиданд. Оё онҳо террорист буданд? Террорист, Амрико аст, ки ДИИШ-ро эҷод мекунад ва ба ҷони минтақа меандозад ва имрӯз ҳам иддае аз афроди онро дар минтақае дар ихтиёр гирифта ва барои истифодаи худ нигоҳ доштааст."
Ишон куштори ҳудуди 70 ҳазор инсон дар ҷанги Ғазза ва ҳамчунин ба шаҳодат расондани беш аз ҳазор эронӣ дар ҷанги 12-рӯзаро шавоҳиди ошкор аз хӯи террористии Амрико ва режими сӣюнистӣ хонданд ва хотирнишон карданд: "Онҳо илова бар куштори кӯри мардум, донишмандони мо ҳамчун Теҳрончӣ ва Аббосиро террор ва ба ин ҷиноят ифтихор карданд, аммо бояд бидонанд, ки наметавонанд илмро террор кунанд."
Пешвои Инқилоби Исломӣ бо ишора ба ҳарфҳои раисиҷумҳури Амрико, ки зимни ифтихор кардан ба бомбборони саноати ҳастаии Эрон иддаъои аз байн бурдани он шуда буд, афзуданд: "Айбе надорад, ба ҳамин хаёл бошед, аммо аслан шумо чӣ кор ҳастед, ки агар кишваре саноати ҳастаӣ дорад, дар қиболи он бояд ва набояд матраҳ кунед. Ба Амрико чӣ дахл дорад, ки Эрон имконот ва саноати ҳастаӣ дорад ё надорад. Ин дахолатҳо нобоб, ғалат ва зӯргӯёна аст."
Ишон бо ишора ба тазоҳуроти саросарӣ ва 7-миллионӣ алайҳи Трамп дар иёлатҳо ва шаҳрҳои мухталифи Амрико гуфтанд: "Шумо агар хеле тавоноӣ доред ба ҷои дурӯғпраканӣ, дахолат дар кори дигар кишварҳо ва иқдомоте ҳамчун сохти пойгоҳи низомӣ дар онҳо, ин миллионҳо нафарро ором кунед ва ба хонаҳои худ бозгардонед."
Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ бо таъкид бар ин ки террорист ва зуҳури воқеии терроризм, Амрико аст, иддаъои Трамп мабнӣ бар тарафдорӣ аз мардуми Эронро ҳам дурӯғ хонданд ва афзуданд: "Таҳримҳои сонавияи Амрико, ки теъдоди зиёде аз кишварҳо низ аз тарс бо он ҳамроҳӣ мекунанд алайҳи миллати Эрон аст, бинобар ин шумо душмани миллати Эрон ҳастед, на дӯсти он."
Ишон бо ишора ба изҳори омодагии Трамп барои муомила гуфтанд: "Мегӯяд ман аҳли муомилаам, дар ҳоле ки агар муомила бо зӯргӯӣ ҳамроҳ ва натиҷаи он аз қабл маълум бошад, муомила нест, балки таҳмил ва зӯргӯӣ аст. Миллати Эрон зер бори таҳмил нахоҳад рафт."
Пешвои Инқилоб бо ишора ба ҳарфи дигари Трамп мабнӣ бар вуҷуди марг ва ҷанг дар минтақаи ғарби Осиё ва ба қавли онҳо Ховари Миёна, хотирнишон карданд: "Ҷангҳоро шумо ба роҳ меандозед. Амрико ҷангпардоз аст ва илова бар террор, ҷангафрӯзӣ мекунад. Вагарна ин ҳама пойгоҳҳои низомии Амрико дар минтақа барои чӣ ҳадафе аст? Шумо ин ҷо чӣ кор доред? Ин минтақа чӣ рабте ба шумо дорад? Минтақа аз они мардуми худи минтақа ва ҷанг ва марг дар ин минтақа ношӣ аз ҳузури Амрико аст."
Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ дар поён, мавозеъи раисиҷумҳури Амрикоро ғалат ва дар бисёре аз маворид дурӯғ ва ҳокӣ аз зӯргӯӣ баршумурданд ва таъкид карданд: "Агарчанде зӯргӯӣ бар рӯи бархе кишварҳо таъсиргузор аст, аммо ба тавфиқи Илоҳӣ ҳаргиз рӯи миллати Эрон таъсире нахоҳад гузошт."
Your Comment