Ҳушдори шадиду-л-лаҳни Чин ба Австралия

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Шинҳуа, сухангӯи артиши Чин имрӯз душанбе эълом кард, ки Фармондеҳии Ҷабҳаи Ҷанубии Артиши Озодибахши Халқи Чин як фарванд ҳавопаймои низомии P-8A-и австралиягиро, ки ба таври ғайриқонунӣ вориди ҳарими ҳавоии Чин бар фарози Шишо Кундао шуда буд, ихроҷ кард.
Ли Ҷианҷиан, сухангӯи Неруи Ҳавоии Фармондеҳии Ҷабҳаи Ҷанубии Чин, дар ин хусус гуфт, ки ҳавопаймои P-8A бидуни таъйиди давлати Чин ба таври ғайриқонунӣ вориди ҳарими ҳавоии Чин бар фарози Шишо Кундао шудааст.
Ли илова кард, ки Фармондеҳии Ҷабҳаи Ҷанубӣ, нерӯҳои дарёӣ ва ҳавоиро барои анҷоми радгирӣ ва назорат, анҷоми иқдомоти мутақобил ва содироти ҳушдор барои дур кардани ҳавопаймои австралиягӣ мутобиқ бо қавонин ва муқаррароти марбута созмондиҳӣ кардааст.
Ин сухангӯ таъкид кард, ки иқдомоти Австралия ба таври ҷиддӣ ҳокимияти Чинро нақз карда ва хатари зиёдеро дар хусуси ҳаводиси дарёӣ ва ҳавоӣ эҷод кардааст.
Ли Ҷианҷиан гуфт: "Мо ба Австралия ҳушдор медиҳем, ки фавран тахаллуфот ва иқдомоти таҳрикомези худро мутаваққиф кунад. Нерӯҳои мо ҳамеша дар ҳолати омодабоши комил боқӣ мемонанд ва қатъан аз ҳокимият ва амнияти миллӣ ва сулҳу суботи минтақаӣ муҳофизат хоҳанд кард."
