Меҳварҳои ройзанӣ миёни вазирони хориҷаи Русия ва Амрико

20 Октябр 2025 - 22:55
Муовини вазири умури хориҷаи Русия эълом кард: "Вазъияти Укроин меҳвари гуфтугӯи отии миёни вазирони хориҷаи Русия ва Амрико хоҳад буд."

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории РИА Новости, Сергей Рябков, муовини вазири умури хориҷаи Русия, имрӯз душанбе дар суханоне эълом кард: "Лавров ва Рубиё (вазирони хориҷаи Русия ва Амрико) ба зудӣ ба сурати телефонӣ бо якдигар гуфтугӯ хоҳанд кард."

Муовини вазири умури хориҷаи Русия дар ин хусус идома дод: "Вазъият пиромуни Укроин меҳвари гуфтугӯи Лавров ва Рубиё хоҳад буд. Дастури кори дуҷонибаи равобити Русия ва Амрико, аз ҷумла масоили иқтисодӣ, дар меҳварияти тамоси Лавров ва Рубиё қарор хоҳад дошт."

Сергей Рябков сипас илова кард: "Ҳанӯз ҳеҷ тавофуқе дар мавриди макон ва замони баргузории дидор байни Лавров ва Рубиё вуҷуд надорад. Тамосҳо бо Иёлоти Муттаҳида аз тариқи хатҳои мухталиф идома дорад. Таърих ва маконе низ то кунун барои музокирот байни Русия ва Иёлоти Муттаҳида дар мавриди масоили танишзои дуҷониба мавриди тавофуқ қарор нагирифтааст."

