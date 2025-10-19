Ҳамлаи киберӣ ба «Маркази миллии вақт»-и Чин аз сӯи Амрико

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ҷопон Таймз, Вазорати амнияти кишвари Чин дар баёнияе Амрикоро ба дуздии иттилоот ва нуфуз ба «Маркази миллии вақт»-и Пекин муттаҳам кард.
Дар ин баёния, ки дар ҳисоби расмии ин вазорат дар «Вичат» мунташир шудааст, омадааст, ки Созмони амнияти миллии Амрико аз 25 марти соли 2022 аз нуқоти заъфи мавҷуд дар бархе аз моделҳои телефони ҳамроҳи кормандони Маркази миллии вақт бо ҳадафи ҳамлаи киберӣ ба дастгоҳҳо ва дастрасӣ ба иттилооти ҳассоси Чин истифода кардааст. Номи ин брендҳои телефон ҳамроҳ зикр нашудааст.
Ба гуфтаи ин вазоратхона, ин ниҳоди ҷосусии амрикоӣ аз 18 апрели соли 2023 борҳо аз иттилооти вуруд ба системаи дуздидашуда барои нуфуз ба компютерҳои Маркази миллии вақти Чин баҳра бурдааст.
Ин иттиҳомот пас аз иддаои мутақобили давлатҳо ва ширкатҳои ғарбӣ дар солҳои ахир дар мавриди ҳамлаҳои киберии ҳакерҳои чинӣ ба системаҳои компютерии онҳо ва ҳамзамон бо ташдиди танишҳои тиҷорӣ миёни Вошингтон ва Пекин матраҳ шудааст.
Маркази миллии вақти Чин, ки дар шаҳри «Сиан» дар шимолу ғарби ин кишвар воқеъ аст, яке аз муассисаҳои пажӯҳишии ҳаётӣ таҳти назорати Академияи улуми Чин аст, ки масъулияти танзим, ҳифз ва интишори вақти меъёри ин кишварро бар ӯҳда дорад.
Мақомоти амнияти миллии Чин мегӯянд, ки таҳқиқот дар ин бора нишон медиҳад, ки серверҳои хусусӣ дар саросари ҷаҳон барои махфӣ нигоҳ доштани маншаи ҳамлаҳо мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар баёнияи мазкур ҳамчунин таъкид шудааст, ки Пекин ба манзури муқобила бо ҳамлаҳои киберӣ иқдомот ва тадобири пешгирикунандаеро дар ин марказ иттихоз кардааст.
