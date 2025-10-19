Бино ба гузориши хабаргузории Абно, «Доналд Трамп» раиси ҷумҳури Амрико имрӯз якшанбе бо интишори пости дар шабакаи иҷтимоии худ маъруф ба «Трутс Сушиал» иддао кард: Густаво Петро, раиси ҷумҳури Колумбия, як раҳбари ғайриқонунии маводи мухаддир аст, ки ба шиддат тавлиди густурдаи маводи мухаддирро дар мазрааҳои бузургу кӯчак дар саросари Колумбия ташвиқ мекунад.
Раиси ҷумҳури Амрико, ки барои мудохилаи низомии ошкоро дар Кариб ҳамин баҳонаро барои Венесуэла низ пештар матраҳ кардааст, иддао кард: Ин ба бузургтарин касбукор дар Колумбия табдил шудааст ва Петро ҳеҷ коре барои мутаваққиф кардани он анҷом намедиҳад, бо вуҷуди пардохтҳо ва ёриҳои густурда аз сӯи Иёлоти Муттаҳида, ки чизе ҷуз як кулоҳбардории дарозмуддат аз Амрико нест. Аз имрӯз, ин пардохтҳо ё ҳар шакли дигаре аз пардохт ё ёри ба Колумбия дигар анҷом нахоҳад шуд.
Такрори иддаои маводи мухаддирии «Трамп», ин бор алайҳи раиси ҷумҳури Колумбия
«Доналд Трамп» иддао кард: Ҳадаф аз ин тавлиди маводи мухаддир, фурӯши миқдори азиме аз ин маҳсул ба Иёлоти Муттаҳида аст, ки боиси марг, вайронӣ ва ҳарҷу марҷ мешавад. Петро, як раҳбари камтарафдор ва бисёр номаҳбуб, бо ҳарфҳои тоза пиромуни Амрико, беҳтар аст фавран ин мазрааҳои кишти маргро бибандад, вагарна Иёлоти Муттаҳида онҳоро барои ӯ хоҳад баст ва ин кор ба хушӣ анҷом нахоҳад шуд.
Ин дар ҳолест, ки Густаво Петро, раиси ҷумҳури Колумбия, пештар бо интиқоди шадид аз мақомоти Амрико эълом карда буд, ки онҳо муртакиби «ҷурми қатл» шуда ва ҳокимияти Колумбия дар обҳои сарзаминиашро нақз кардаанд.
Петро дар изҳороти худ афзуд, ки «Алехандро Каранза», моҳигири колумбиягӣ, ҳеҷ гуна иртиботе бо тиҷорати маводи мухаддир надошта ва машғули фаъолияти рӯзмарраи сайёдии худ будааст.
