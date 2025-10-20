Русия: Аз тавофуқи оташбас миёни Афғонистон ва Покистон истиқбол мекунем

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории РИА Новости, Мария Захарова, сухангӯи Вазорати хориҷаи Русия, имрӯз дар суханоне эълом кард: "Аз тавофуқи оташбас миёни Афғонистон ва Покистон истиқбол мекунем."
Сухангӯи Вазорати хориҷаи Русия дар ин хусус идома дод: "Маскав аз тавофуқи оташбас байни Афғонистон ва Покистон истиқбол мекунад. Тамоюли Афғонистон ва Покистон ба гуфтугӯ ва ҳалли ихтилофот аз тариқи абзорҳои сиёсӣ ва дипломатӣ, поё ва асоси ҳифзи сулҳ байни ду кишвари дӯст ва омили муҳимме дар тазмини амнияти минтақаӣ аст."
Мария Захарова сипас афзуд: "Маскав аз Кобул ва Исломобод мехоҳад то ҳамкориҳои худро аз ҷумла дар заминаи мубориза бо терроризм, густариш диҳанд."
Вазорати умури хориҷаи Қатар пештар эълом кард, ки Покистон ва Афғонистон дар ҷараёни даври нахусти музокирот дар Доҳа бар таваққуфи фаврии даргириҳо ва барқарории оташбас тавофуқ карданд.
Ба гузориши Вазорати умури хориҷаи Қатар, ду тараф ҳамчунин тавофуқ карданд то нишастҳои пайгирӣ баргузор кунанд то аз истимрори оташбас итминон ҳосил шавад.
Вазорати умури хориҷаи Қатар дар баёнияи худ ибрози умедворӣ кард, ки ин гом ба коҳиши таниш дар марз миёни ду кишвари бародар кумак кунад.
Your Comment