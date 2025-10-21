Захмӣ шудани 2 низомии исроилӣ дар Навори Ғазза

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Сама, расонаҳои режими саҳюнистӣ аз захмӣ шудани ду низомии ин режим дар Ғазза хабар доданд.
Канали ибризабони «Ҳадшут лало Тсензура» эълом кард, ки дар як ҳодисаи амалиётӣ дар Навори Ғазза, ду низомии исроилӣ захмӣ шуданд, ки вазъияти яке аз онҳо вахим гузориш шудааст.
Ҳалил Биттун, рӯзноманигори исроилӣ низ эълом кард: "Як бомби канори роҳ дар наздикии нерӯҳои мо дар ҷануби Хон Юнус мунфаҷир шуд ва нерӯҳо акнун дар ҳоли гаштзанӣ ва поксозии минтақа барои пайдо кардани мусаллаҳони эҳтимолӣ ҳастанд. Ин ҳодиса дар дохили маҳдудаи «хатти зард» ва таҳти контроли Исроил рух додааст."
Расонаи ибризабони «Кан» низ гузориш додааст, ки инфиҷори бомби канори роҳ дар минтақаи Хон Юнус, дар ноҳияе воқеъ дар пушти хатти зард ва таҳти контроли артиши саҳюнистӣ иттифоқ уфтодааст.
Як чархболи исроилӣ барои интиқоли маҷрӯҳон дар ин минтақа ба замин нишастааст.
