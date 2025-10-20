Пуштибонии комили муфтии Уммон аз омодагии яманиҳо барои муқобила бо Тел-Авив

Ба гузориши хабаргузории Абно, «Шайх Аҳмад бин Ҳамад ал-Халилӣ» дар сафҳаи шахсии худ дар шабакаи иҷтимоии "Икс" ба шиддат аз омодагии нерӯҳои мусаллаҳи Яман барои рӯёрӯӣ ва ворид кардани зарбаҳои муҳлик ба сӣюнистҳо дар сурати аҳдшиканӣ ва зери по гузоштани оташбаси Ғазза, тамҷид кард.
Вай навишт: «Ман лам яшкури-л-махлуқа лам яшкури-л-Холиқа» (Касе, ки шукргузори махлуқ набошад, шукргузори Холиқ низ нахоҳад буд). Бояд маротиби ташаккур ва қадрдонии худро аз яманиҳои қаҳрамон, ки мутаваҷҷеҳи аҳдшиканӣ ва хиёнати сӣюнистҳо ҳастанд, иброз кунам. Бо ташаккур ва қадрдонӣ аз мардуми шуҷоъ ва қаҳрамони Яман, ки сӣюнистҳоро таҳдид карданд, ки агар - пас аз тавофуқ бо мардуми Ғазза - муртакиби хиёнат, паймоншиканӣ ва аҳдшиканӣ шаванд, комилан омодаи муқобила ва истодагӣ дар баробари онҳо ҳастанд. Худованд ба онҳо ҷазои хайр диҳад.
Муфтии Уммон таъкид кард: "Яманиҳо таҳдид карданд, ки агар пас аз тавофуқи оташбаси Ғазза, сӣюнистҳо даст аз по хато кунанд, омодагии комил барои муқобила ва рӯёрӯӣ бо онҳоро доранд. Худованд ҷазои хайр ба онҳо диҳад ва онҳоро ёрӣ фармояд."
Гуфтанист, ки Абдулвоҳид Абӯроъс, муовини вазири хориҷаи Яман, таъкид кард, ки ҳар гуна нақзи оташбас дар Ғазза боис мешавад, режими сӣюнистӣ товони сангине пардохт кунад ва хисороти бештаре нисбат ба гузашта мутаҳаммил шавад.
Вай афзуд: "Таҳаввулоти Ғаззаро аз наздик расд мекунем. Фирори Исроил аз иҷрои тааҳҳудоти худ аз тариқи нақзи пай дар пайи оташбас идома дорад."
Абӯроъс илова кард: "Мавқеъи яманиҳо дар пуштибонӣ аз миллати Фаластин идома дорад. Гурӯҳҳои муқовимати Фаластин танҳо нестанд ва ин набард набарди ҳамагон аст. Мо дар канори муқовимати Фаластин ҳастем."
Ин ҳушдори Яман дар ҳоле матраҳ мешавад, ки режими сӣюнистӣ ҳамлаҳои ваҳшиёнаи худро алайҳи Навори Ғазза бо вуҷуди эъломи расмии иҷрои оташбас оғоз кардааст.
