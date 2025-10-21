Оҷонси Унрво: Исроил монеи вуруди 6000 мошини боркаши кумакҳои башарӣ ба Ғазза мешавад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Қудс, Аднон Абуҳасна, сухангӯи Оҷонси кор ва имдоди оворагони фаластинӣ вобаста ба Созмони Милал (Унрво) таъкид кард, ки режими саҳюнистӣ монеи вуруди шаш ҳазор мошини боркаши ҳомили кумакҳои башарӣ ба Навори Ғазза мешавад.
Вай афзуд, ки ин мошинҳои боркаш наздики вурудии Навори Ғазза мустақар ҳастанд ва ниёзи сокинони ин борика ба маводи ғизоиро барои шаш моҳ таъмин мекунанд.
Абуҳасна тасриҳ кард, бо наздик шудани фасли сармо, садҳо ҳазор чадр ва мулзимоти дигар барои сокинони Навори Ғазза тадорку дида шудааст. Танҳо ба теъдоди маҳдуде аз ин мошинҳои боркаш иҷозаи вуруд ба Навори Ғазза дода шудааст. 95 дарсад аз сокинони Навори Ғазза ба кумакҳои башарӣ ниёз доранд.
