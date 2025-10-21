Радди Ҷопон ба Трамп; воридоти нафт ва гази Русия ҳамчунон идома дорад

Ба гузориши хабаргузории Меҳр ба нақл аз Рейтерз, Юҷӣ Муто, вазири бозаргонии Ҷопон дар вокуниш ба дархости Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико мабнӣ бар таваққуфи хариди нафт ва гази Русия, эълом кард, ки Ҷопон бар пояи манофеи миллии ин кишвар дар ин бора тасмимгирӣ хоҳад кард.
Скотт Бассент, вазири хазинадории Амрико ҳафтаи гузашта гуфт, ки ба Катсунобу Като, вазири дороии Ҷопон эълом кардааст, ки давлати Трамп интизор дорад, ки Токио воридоти энержӣ аз Русияро мутаваққиф кунад. Интизор меравад, ки Трамп, охири ин моҳ ба Осиё сафар кунад.
Токио дар посух ба ҳамлаи Маскав ба Укроин дар феврали 2022, бо дигар кишварҳои гурӯҳи G7 тавофуқ кардааст то воридоти нафти Русияро ба тадриҷ ҳазф кунад.
Бо ин ҳол, Ҷопон ҳамчунон гази табии моеъ (LNG)-ро аз тарҳи Сахалин-2 харидорӣ мекунад; тарҳе, ки барои амнияти энержии Ҷопон ҳаётӣ аст, зеро ҳудуди 9 дарсад аз воридоти гази табии моеъи ин кишварро ташкил медиҳад.
Муто бидуни ишораи мустақим ба изҳороти Бассент, дар бораи ин дархост гуфт: "Аз замони ҳамла ба Укроин, Ҷопон ба таври пайваста вобастагии худ ба энержии Русияро коҳиш додааст."
Вай бо ишора ба ин ки ҳудуди се дарсад аз кулли барқи Ҷопон аз тариқи тарҳи Сахалин-2 таъмин мешавад, афзуд: "Мо медонем, ки гази табии моеъ аз тарҳи Сахалин-2 нақши бисёр муҳиммеро дар амнияти энержии Ҷопон ифо мекунад."
Вазири бозаргонии Ҷопон ҳамчунин илова кард, ки ин кишвар қасд дорад то бо ҷомеаи байналмилалӣ, аз ҷумла гурӯҳи G7, ҳамкориҳои наздики худро ҳифз кунад.
Вошингтон аз тариқи музокироти тиҷорӣ бар Чин, Ҳинд ва Ҷопон фишор ворид мекунад то хариди нафт ва гази табии Русияро коҳиш диҳанд. Дар айни ҳол Англис таҳримҳоеро алайҳи ниҳодҳои чинӣ ва ҳиндӣ вазъ кардааст. Ҳамчунин имкони аъмоли таҳримҳои бештар аз сӯи Иттиҳодияи Аврупо низ вуҷуд дорад. Кишварҳои ғарбӣ муддаӣ ҳастанд, ки Маскав аз даромадҳои ҳосил аз фурӯши энержӣ, барои таъмини молии ҷанги Укроин истифода мекунад.
Your Comment