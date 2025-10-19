Баёнияи Катибаҳои Қассом дар мавриди пайдо кардани ҷасади як асири дигари исроилӣ

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, Катибаҳои Иззуддин ал-Қассом, шохаи низомии ҷунбиши Ҳамос, бо судури баёнияе эълом карданд, ки ҷасади яке дигар аз асирони саҳюнистиро пайдо кардаанд ва дар сурати фароҳам шудани шароит, онро таҳвил хоҳанд дод.
Дар баёнияи Катибаҳои Қассом омадааст: «Мо имрӯз дар ҷараёни амалиёти ҷустуҷӯи мудовом, ҷасади як асири дигари исроилиро пайдо кардем ва дар сурати муносиб будани шароити майдонӣ, онро имрӯз таҳвил хоҳем дод.»
Шохаи низомии ҷунбиши Ҳамос таъкид кард, ки ҳар гуна ташдиди таниш аз ҷониби саҳюнистҳо, монеи ҷустуҷӯ, ковиш ва бозёбии ҷасадҳо хоҳад шуд ва ин амр, бозпас гирифтани ҷасадҳои кушташудагони исроилӣ аз ҷониби режими ишғолгарро ба таъхир хоҳад андохт.
Ин хабар дар ҳолест, ки Катибаҳои Қассом, имрӯз якшанбе дар вокуниш ба иддаои нақзи оташбас баъд аз ҳодисаи Рафаҳ, бо судури баёнияе эълом карданд, ки ин Катибаҳо бар тааҳҳуди комили худ ба иҷрои тамоми тавофуқот, ба вижа оташбас дар саросари Навори Ғазза таъкид доранд.
