Бомбаборони 20 ҳадаф дар Ғазза аз ҷониби ҷангандаҳои исроилӣ; хат ва нишони Катз

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Фаластин ал-Яум, расонаҳои режими саҳюнистӣ иддао карданд, ки нерӯи ҳавоии ин режим то кунун бист ҳадафро дар манотиқи Рафаҳ ва Дэйрулбалҳ дар Ғазза бомбаборон кардааст.
Алирғми радди нақзи оташбас дар ҷануби Ғазза аз ҷониби Қассом, ҷангандаҳои режими саҳюнистӣ ба 20 нуқта дар манотиқи мухталифи Ғазза ҳамла карданд.
Ҳамзамон, дафтари Нетаняҳу аз қавли вай эълом кард, ки нахуствазири режими саҳюнистӣ дастури ҳамлаҳо алайҳи ҳадафҳои мутааллиқ ба муқовиматро содир кардааст.
Аз сӯи дигар, Йисроэл Катз, вазири ҷанги режими саҳюнистӣ, низ иддао кард: «Ҳамос имрӯз дарси сахте хоҳад гирифт, то бидонад, ки артиши Исроил дар ҳимоят аз низомиёнаш ва ҷилавгирӣ аз ворид шудани осеб ба онҳо бисёр ҷиддӣ аст. Мо ба артиш дастур додем, ки алайҳи ҳадафҳои низомии Ҳамос дар Ғазза иқдом кунад. Ҳамос барои ҳар тирандозӣ ва нақзи оташбас товони сангине хоҳад дод ва агар паёмро нагирад, ҳамлаҳо ташдид хоҳад шуд.»
