Расонаи сӣюнистӣ: Муовини Трамп фардо ба Ғазза меравад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, шабакаи 12-и телевизиони режими сӣюнистӣ эълом кард, ки сафари Ҷӣ Дий Ванс, муовини раисиҷумҳури Амрико, ба сарзаминҳои ишғолӣ фардо оғоз мешавад ва 48 соат ба тӯл хоҳад анҷомид.
Ин шабакаи телевизионӣ афзуд, ки интизор меравад муовини раисиҷумҳури Амрико дар тӯли сафари худ, ба як маркази башардӯстона дар Навори Ғазза биравад ва бо хонаводаҳои асирони сӣюнист низ дидор кунад.
Ин сафар дар ҳоле анҷом мешавад, ки Ҷӣ Дий Ванс ба хабаргузории Ройтерз эълом кард, ки дар ҳоли ҳозир ҳеҷ зерсохти амниятӣ барои тазмини халъи силоҳи Ҳамос вуҷуд надорад.
