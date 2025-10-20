Каллас: Нӯздаҳумин бастаи таҳримҳо алайҳи Русия охирин баста нахоҳад буд

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, Кая Каллас, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо, имрӯз душанбе дар суханоне дар идомаи сиёсатҳои хусумонаи Брюссел алайҳи Маскав эълом кард: "Нӯздаҳумин бастаи таҳримҳо алайҳи Русия охирин баста нахоҳад буд."
Масъули сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо дар ин хусус идома дод: "Путин бояд бо оқибатҳои ҷанг алайҳи Укроин рӯ ба рӯ шавад. Бояд вазъияти амниятиро дар минтақаи Баҳри Сиёҳ беҳбуд бахшем. Фишор бар Укроин ба унвони қурбонӣ, равиши дурусте нест, зеро мутаҷовизро ба такрори ҳамлаҳои худ ташвиқ мекунад. Мо мехоҳем Русияро барои поён додан ба ҷанг дар Укроин таҳти фишор қарор диҳем."
Кая Каллас сипас дар ишора ба идомаи ҷиноятҳои ҷангии ишғолгарони сӣюнист дар Ғазза, бидуни маҳкум кардани ин режим дар вокуниши лафзӣ ва авомфиребона гуфт: "Оташбаси Ғазза бо аввалин озмуни ҷиддии худ рӯ ба рӯ шудааст. Агар шоҳиди тағйири воқеӣ дар Ғазза набошем, таҳдиди таҳрим алайҳи Исроил ҳамчунон рӯи миз хоҳад буд."
