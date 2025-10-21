Посухи Лавров ба таҳдиди Лаҳистон алайҳи ҳавопаймои Путин

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Известия, Сергей Лавров, вазири хориҷаи Русия, бо ишора ба ин ки аз гузориши расонаҳои Амрикоӣ дар бораи таъхири эҳтимолии нишаст байни Владимир Путин ва Доналд Трамп, мутаносибан раиси ҷумҳури Русия ва Амрико дар Будапешт, ғофилгир шудааст, ба дархостҳо барои поён бахшидан ба ҷанги Укроин вокуниш нишон дод.
Лавров гуфт: "Муҳимтарин масъала дар бораи омодасозӣ барои нишасти отии Русия ва Амрико макон ва замони баргузории он нест, балки чигунагии пешрафт бо таваҷҷуҳ ба тафоҳумоти ҳосилшуда дар Аляска аст."
Дипломати аршади Рус илова кард: "Тамоил дорам то ба таври расмӣ таъйид кунам, ки Русия мавқеияти худро нисбат ба тафоҳумҳо, ки тайи музокироти тӯлонӣ байни Путин ва Трамп дар Аляска ҳосил шуд, тағйир надодааст."
Вай афзуд: "Ин тафоҳумҳо бар асоси тавофуқе аст, ки дар он замон ҳосил шуд ва Трамп ба таври мухтасар онро дар қолаби лузуми дастиёбӣ ба сулҳи пойдор ва дарозмуддат ва на оташбаси фаврӣ, ки ба ҳеҷ натиҷае мунҷар намешавад, баён кард."
Вазири хориҷаи Русия таъкид кард: "Мо ҳамчунон комилан ба ин формула мутааҳҳид ҳастем ва дар муколамаи дирӯз бо Марко Рубио, бар он таъкид кардам."
Вай илова кард: "Дархостҳо барои поён бахшидани фаврӣ ба ҷанг, ба маънои фаромӯш кардани решаҳои ҷанг дар Укроин аст, ки давлати Амрико аз замони рӯи кор омадани Доналд Трамп, ба равшанӣ онро дарк ва баён кардааст."
Лавров ҳамчунин дар бораи таҳдиди Варшава дар бораи таъмин накардани амнияти ҳавопаймои Путин низ гуфт: "Лаҳистониҳо акнун омодаанд то худашон ҳамлаҳои террористӣ анҷом диҳанд. Шунидам, ки Радослав Сикорский (вазири хориҷаи Лаҳистон) таҳдид карда, ки амнияти ҳавопаймои Путин дар ҳарими ҳавоии Лаҳистон, дар сурати парвоз барои ҳузур дар нишаст бо Трамп дар Будапешт, таъмин нахоҳад шуд."
Вай илова кард, ки «Лаҳистон ҳамлаи террористӣ ба хатти лӯлаи Норд Стрим 2-ро аз тариқи ҳукми расмии додгоҳ тавҷеҳ кардааст ва акнун вазири хориҷаи Лаҳистон мегӯяд, ки агар додгоҳе дар ин кишвар дархост кунад, Варшава монеи убури озодонаи ҳавопаймои раиси ҷумҳури Русия хоҳад шуд!»
