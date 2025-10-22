Пизишкиён: Иттисоли рейлии Эрон ва Ироқ, пайвандҳои иқтисодиро муҳкам мекунад/ Наим Қосим: Суботи Лубнон бо маҳори Исроил ҳосил мешавад

Ба гузориши Порс Тудей ба нақл аз ИРНА, Масъуди Пизишкиён, раисиҷумҳури Эрон рӯзи сешанбе дар дидори Қосим Ал Аъруҷӣ, мушовири амнияти миллии Ироқ дар Теҳрон, бо ишора ба равобити мумтози ду кишвар, иттисоли шабакаи рейлии Эрону Ироқро аз муҳимтарин меҳварҳои ҳамкорӣ донист ва гуфт: Тасреъ дар иҷрои ин пружа на танҳо муносиботи дуҷонибаро тақвият мекунад, балки пайванди иқтисодии минтақаро густариш медиҳад. Раисиҷумҳури Эрон бо таъкид бар зарурати ваҳдати ҷаҳони ислом афзуд: Ҳаргоҳ ваҳдату инсиҷом миёни кишварҳои исломӣ барқарор бошад, тавтеаҳои Амрико ва режими саҳюнистӣ алайҳи миллатҳои минтақа ба натиҷа нахоҳад расид. Қосим Ал Аъруҷӣ, мушовири амнияти миллии Ироқ низ бо баёни инки “амнияти Эрону Ироқ ҷудоӣ нопазир аст”, бар пайбандии Ироқ ба муоҳидаи амниятии дуҷониба таъкид ва иттисоли рейлиро тарҳе роҳбурдӣ барои ҳамгароии ду кишвар хонд.
Режими Исроил аҷсоди 2 асири саҳюнист дар Ғаззаро таҳвил гирифт
Дафтари нахуствазири режими саҳюнистӣ дар баёнияе эълом кард, ки Исроил аҷсоди 2 тан аз асирони саҳюнистро дар Борикаи Ғазза таҳвил гирифтааст. Дар ин баёния омадааст, ки ин аҷсод ба неруҳои артиши Исроилу Созмони амнияти дохилӣ дар дохили Борикаи Ғазза таҳвил дода шуданд.
Раиси Шӯрои амнияти режими саҳюнистӣ барканор шуд
Расонаҳои режими саҳюнистӣ аз иқдоми Бинямин Натаняҳу, нахуствазири ин режим барои барканории Tzachi Hanegbi, раиси Шӯрои амнияти Исроил хабар доданд.Tzachi Hanegbi дар ин бора тавзеҳ дод: Натаняҳу ба ман гуфт, ки маро барканор кардааст. Вай гуфт, бояд дар бораи шикасти муфтазиҳонаи ҳафтуми октябри 2023 таҳқиқоти ҷомеъе анҷом шавад.
Русия шароити сулҳ бо Украинаро ба таври хусӯсӣ барои Амрико фиристод
Ба гуфтаи ду мақоми амрикоӣ ва ду фарди огоҳ, Русия охири ҳафтаи гузашта дар номаи хусӯсӣ ба Амрико, шароити деринаи худ барои тавофуқи сулҳро такрор кард. Ба гуфтаи яке аз мақомот, ин нома бори дигар бар дархости Маскав барои кантроли комили минтақаи Донбаси шарқӣ, ки муддатҳост мавриди муноқиша аст, таъкид кард ва амалан дархости Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико барои оташбас бо таваққуфи даргириҳо дар хутути муқадам дар манотиқи аслии онҳоро рад кард.
Коршиносони СММ: Ҳамалоти Амрико алайҳи Венесуэла муодили эъдомҳои фароқазоӣ аст
Гуруҳе аз коршиносони мустақили Созмони милал рӯзи сешанбе эълом карданд, ки ҳамалоти Амрико алайҳи Венесуэла дар обҳои байналмилалӣ ташдиди хатарноке аз танишҳо ва муодили «эъдомҳои фароқазоӣ» аст. Ин коршиносон афзуданд, ҳамалоти Вашингтон ҳокимияти Венесуэла ва «тааҳҳудоти асосии байналмилалӣ»-и Амрико мабнӣ бар адами мудохила дар умури дохилӣ ё таҳдид ба истифода аз неруи низомӣ алайҳи кишвари дигареро нақз мекунад.
Дархости сенаторҳои амрикоӣ барои мавзеи қотеъи давлат алайҳи илҳоқи Каронаи Бохтарӣ тавассути режим
Беш аз 40 сенатори демократ аз раисиҷумҳури Амрико хостанд то мавзеи умумии қавӣ алайҳи ҳаргуна иқдоми режими Исроил барои илҳоқи бахшҳое аз Каронаи Бохтарии ишғолӣ иттихоз кунад.
Наим Қосим: Таҳдид алайҳи мо бефоида ва вақт талаф кардан аст
Шайх Наим Қосим, дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон, рӯзи сешанбе бо ишора ба адами таҳаққуқи аҳдофи режими саҳюнистӣ, таъкид кард, таҳдидҳо алайҳи мо таъсире надорад ва вақт талаф кардан аст. Халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ мушкилеро ҳал намекунад. Наим Қосим хитоб ба давлати Амрико гуфт: Таҳдиди Лубнон барои гирифтани нуқтаи қувваташ ва қарор додани он ба унвони бахше аз Исроили бузург кофӣ аст. Суботи Лубнон бо маҳори Исроил ҳосил мешавад. Жесте, ки Трамп дар Шармулшайх гирифт, жести сулҳ нест.
Англия «Таҳрирулшом»-ро аз феҳристи гуруҳҳои террористӣ хориҷ кард
Давлати Англия бо судӯри дастури расмӣ барои хурӯҷи гуруҳи «Таҳрирулшом» аз феҳристи созмонҳои террористӣ, аз оғози марҳалаи тозае барои ҳамкорӣ бо ҳокимони ҷадиди Сурия хабар дод.
