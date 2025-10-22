Чаро тавсеаи ҳамкориҳои иқтисодии Эрон ва Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Қафқози Ҷанубӣ муҳим аст?

Саидаббоси Ироқчӣ дар дидор бо дастёри вижаи раисиҷумҳури Озарбойҷон дар Теҳрон, бо ишора ба аҳаммияти тақвияти равобити ду кишвари ҳамсояи Эрону Ҷумҳурии Озарбойҷон гуфт, ки иродаи Теҳрон тавсеа ва густариши муносиботи ҳамаҷониба бо Боку ва рафъи ҳаргуна монеъи мавҷӯд дар ин раванд аст.
Вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳамчунин бо ишора ба аҳамияти роҳбурдии сулҳу субот дар минтақаи Қафқози Ҷанубӣ барои Эрону кулли минтақа, мавзеи усӯлии Эрон мабни бар зарурати эҳтиром ба тамомияти арзӣ ва ҳокимияти миллии кишварҳо ва ҷилавгирӣ аз тағйироти геополитӣ ва низ тавассул ба дипломасӣ барои ҳалу фасли ихтилофотро хотирнишон кард.
Ироқчӣ дар идома ибрози умедворӣ кард, бо имзои мувофиқатномаи сулҳ байни Ҷумҳурии Арманистону Ҷумҳурии Озарбойҷон шоҳиди тасбити сулҳу амният дар минтақа бошем.
Халаф Халафов низ дар ин дидор, мулоқотҳо ва музокироти худ бо мақомҳои Ҷумҳурии Исломии Эронро мусбату созанда тавсиф кард ва бо ишора ба сафари муваффақиятомези Масъуди Пизишкиён, раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон ба Боку, бар иродаи ҷиддии Ҷумҳурии Озарбойҷон барои тавсеа ва таъмиқи равобит бо Эрон дар арсаҳои мухталиф таъкид кард.
Халафов баргузории комиссиюни муштараки иқтисодӣ ва кумитаи машваратҳои сиёсӣ ва бавижа пайгирӣ ва такмили бархе тарҳҳои муштарак дар заминаи ҳамлу нақл, барқу роҳҳои мувосилотиро аз мавзуоти муҳимми дастури кори равобити дуҷониба зикр кард.
Козими Ғарибободӣ, муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии вазорати умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, низ дар паёме аз дидор бо дастёри вижаи раисиҷумҳури Озарбойҷон хабар дод ва гуфт, ки ҳар ду тараф бар ин бовар ҳастанд, ки зарфияти болое барои тавсеаи равобит миёни ду кишвар дар ҳавзаҳои мухталиф вуҷӯд дорад.
Дидори Ироқчӣ ва Халафов дар Теҳрони нишонае аз азми ҷиддии ду кишвар барои тақвияти равобити дуҷониба дар ҳавзаҳои мухталиф аст. Ин дидор ҳамчунин нишондиҳандаи талошҳои дипломатии Эрон барои ифои нақши фаъол дар минтақаи Қафқози Ҷанубӣ ва тақвияти ҳамкориҳои минтақаӣ аст.
Тавсеаи ҳамкориҳои иқтисодии Эрону Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Қафқози Ҷанубӣ нақши калидӣ дар тақвияти суботи минтақаӣ, афзоиши нуфузи геополитии Эрон ва баҳрабардорӣ аз зарфиятҳои тронзитӣ ва энержӣ дорад. Бо таваҷҷуҳ ба зарфиятҳои Эрон дар бахши энержӣ, заминаи муносибе барои густариши ҳамкориҳо байни Теҳрону Бокӯ вуҷуд дорад.
Эрону Ҷумҳурии Озарбойҷон дар ҳавзаи нафт, газу энержиҳои таҷдидпазир, тавсеаи ҳамкориҳо дар заминаи суопи газ, эҳдоси нерӯгоҳҳои марзӣ, табодули барқу густариши зерсохтҳои интиқоли энержӣ, заминаҳои муносибе барои тавсеаи ҳамкориҳо доранд ва ин мавзӯ дар дидору ройзаниҳои мақомоти дукишвар ба унвони нуқтаи иттикои мушорикати роҳбурдии баландмуддат мавриди таваҷҷуҳ қарор мегирад.
Бархилофи тарҳҳои таҳмилии Амрико ва кишварҳои ғарбӣ барои шаклгирии кридорҳои иртиботӣ, ки ҳадафи аслии он тағйири марзҳо ва дар натиҷа бесуботсозии минтақа хоҳад буд, Эрону Ҷумҳурии Озарбойҷон метавонанд бо такмили пружаҳои муштарак дар заминаи ҳамлу нақл, ба ҳалқае калидӣ дар иттисоли шарқу ғарбу шимолу ҷануб табдил шаванд. Ин мавзӯ бавижа дар чорчӯби каридори Шимол–Ҷануб аҳамият дорад.
Такмилу фаъолсози кридори байналмилалии Шимол–Ҷануб ҷойгоҳи Эронро ба унвони як масири калидии тронзит байни Уқёнуси Ҳинд, Русия ва шимоли Аврупо тасбит мекунад. Ин каридори масире кӯтоҳтару арзонтар нисбат ба масири суннатӣ аз тариқи канали Suez аст ва метавонад зарфияти ҳамли коло аз Ҳинд ба Русия ва Аврупоро ба шакли чашмгире афзоиш диҳад.
Иштирокоти ҷуғрофиёӣ, фарҳангӣ ва иқтисодии Эрону Ҷумҳурии Озарбойҷон заминасози эҷоди улгӯе муваффақ аз ҳамкориҳои тиҷории минтақаӣ аст. Тавсеаи ҳамкориҳои иқтисодии Эрону Ҷумҳурии Озарбойҷон дар минтақаи Қафқози Ҷанубӣ низ манофеи баландмуддати сиёсӣ, амниятӣ ва иқтисодӣ барои ҳар ду кишварро таъмин хоҳад кард.
Your Comment