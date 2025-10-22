Шуҳадои фаластинӣ; ровии ҷиноёти режим / Гардиан: Бар пайкарҳо осори шиканҷа вуҷӯд дорад

Пас аз барқарории оташбаси шикананда дар Борикаи Ғазза, гузоришҳои такондиҳандае аз шиканҷа, эъдомҳои фароқонунӣ ва марги машкӯки асирони фаластинӣ дар урдӯгоҳҳои низомии режими саҳюнистӣ мунташир шудааст. Рӯзномаи англисии «Гардиан» дар гузорише бесобиқа, бо истинод ба манобеи пизишкӣ, тасовири маҳрамона ва шаҳодатҳои айнӣ, парда аз ҷиноёте бардошта, ки мумкин аст фасли тозае дар баррасии ҷиноёти ҷангии Исроил бигушояд. Ин мавзӯ мӯҷиб шуда гузоришгари вижаи Созмони милал дар заминаи қатлҳои хориҷ аз қонӯни ташкили кумитае мустақил барои баррасии ин ҷиноётро хостор шавад.
Рӯзномаи «Гардиан» чопи Лондон, гузоришеро фош кардааст, ки аз сӯи расонаҳои фаластинӣ низ таъийд шуда, артиши режими саҳюнистӣ ахиран ҷасади яксаду 35 асири фаластиниро ба Борикаи Ғазза бозгардонда, ки ҳамагӣ осори возеҳе аз шиканҷа ва эъдоми ғайриқонӯнӣ доранд.
Ба гуфтаи Мунир Ал Барш, мудири кули беҳдошти Борикаи Ғазза, асноду мадорики пайдо шуда дар кисаҳои аҷсод нишон медиҳад, ин пайкарҳо аз урдӯгоҳи низомии Sde Teiman мунтақил шудаанд.
Пизишкони фаластинӣ дар бемористони Носири Хон Юнус бо баррасии пайкари шуҳадо эълом карданд, ки баста будани дастҳо ва чашмҳои бисёре аз асирон нишон медиҳад, онон дар замони боздошт ба шаҳодат расидаанд. Бар асоси мушоҳидоти майдонӣ, бархе аҷсод осори шиллик аз фосила наздик доранд ва бархе дигар зери чархи танкҳои исроилӣ хӯрдшудаанд.
Ба гузориши Порс Тудей ба нақл аз ИРНА, Morris Tidball Binz, пизишки қонӯнӣ ва гузоришгари вижаи Созмони милал, бо ишора ба ин шавоҳиди такондиҳанда, ташкили кумитае мустақил ва бетараф барои шиносоии қурбониёну баррасии дақиқи чигунагии шаҳодати ононро хостор шудааст.
Ҳамчунин изъони як рӯзноманигори фаластинӣ, ки 20 моҳ дар боздоштгоҳҳои режими саҳюнистӣ зиндонӣ буда, ҷузъиёти ҳавлноке аз шиканҷаи асиронро фош кардааст. Ин рӯзноманигори фаластинӣ аз бараҳна кардани зиндониён дар сармои шадид, бастани дасту чашм ба муддати 100 рӯз ва истифода аз саг барои озори зиндониён гузориш додааст.
Созмони “Пизишкон барои ҳуқуқи башар” дар сарзаминҳои ишғолӣ низ эълом карда, ки шумори фаластиниҳои ҷон бохта дар зиндонҳои режими саҳюнистӣ ба таври бесобиқае афзоиш ёфта ва шавоҳиди ҷадид ниёзманди таҳқиқи байналмилалии мустақил аст. Ин созмон таъкид карда, ки тақи ду соли гузашта мавориди мушобиҳе аз шиканҷаи барномарезӣ шуда дар марокизи боздошти режими саҳюнистӣ сабт кардааст.
