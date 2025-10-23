Рябков: Ҳалли масъалаи ҳастаии Эрон танҳо тавассути дипломасия имконпазир аст

Ба гузориши Хабаргузории Абна ба нақл аз Хабаргузории ТАСС, Сергей Рябков, муовини вазири хориҷаи Русия имрӯз чаҳоршанбе дар суханоне эълом кард: "Ҳаллу фасли вазъияти пиромуни барномаи ҳастаии Эрон фақат тавассути дипломасия қобили дастёбӣ аст; ҳеҷ ҷойгузини дигаре вуҷуд надорад."
Муовини вазири хориҷаи Русия тасриҳ кард: "Мӯътақидем, ки кишварҳои ғарбӣ бояд орзӯҳои худхоҳонаи худро канор бигузоранд ва бо ниҳояти талош, худро на ба самти тахриб, балки ба самти ёфтани роҳҳалҳои музокирашуда ҳидоят кунанд. Ҳаллу фасли масъалаи ҳастаии Эрон, монанди ҳаллу фасли соири буҳронҳо дар Ховари Миёна, танҳо тавассути дипломасия ва музокира имконпазир аст ва ҳеҷ ҷойгузини мақбуле барои он вуҷуд надорад."
Сергей Рябков ин суханонро дар ҷаласае бо унвони «Таърих ва сиёсати ҳастаии Русия ва дипломасияи умумӣ дар ҳавзаи ҳастаӣ», ки тавассути Маркази Энержӣ ва Амният бо пуштибонии Бунёди кумакҳои молии раёсати ҷумҳурии ин кишвар баргузор шуда буд, баён кард.
