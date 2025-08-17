Шумори шаҳидони бар асари гуруснагӣ дар Ғазза ба 251 нафар расид

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абно, Вазорати тандурустии Ғазза имрӯз шанбе гузориш дод, ки тайи 24 соати гузашта, 11 нафари дигар аз ҷумла як кӯдак ба далели сӯхтағзия ва гуруснагӣ ҷони худро аз даст додаанд.
Ба гузориши Анотулӣ, Мунир Ал-Бурш, мудири кулли Вазорати тандурустӣ дар Навори Ғазза эълом кард, ки шумори шаҳидони бар асари гуруснагӣ ва сӯхтағзия дар ин борика ба 251 нафар расидааст, ки дар миёни онҳо 108 кӯдак қарор доранд.
Вай ҳушдор дод, ки дар шароити кунунӣ 40 ҳазор навзод дар Ғазза бо сӯхтағзияи ҳадд даст ва панҷа нарм мекунанд; вазъияте, ки метавонад паёмадҳои ҷуброннопазире бар рушд ва бақои онон дошта бошад.
Ба гуфтаи ӯ, як ҳазор кӯдак низ бар асари сӯхтағзия ва камбуди дору дучори қатъи узв шудаанд ва ниёзи фурӣ ба муроқибатҳои пизишкӣ ва тавонбахшӣ доранд.
Мудири кулли Вазорати тандурустӣ дар Навори Ғазза, бо ишора ба шароити вахими инсонӣ эълом кард, ки кодирҳои пизишкӣ низ дар шадидтарин вазъияти фарсудагӣ ва хастагӣ қарор доранд, дар ҳоле ки буҳрони сӯхтағзия дар миёни мардум ба сатҳи бесобиқае расидааст.
Ба гуфтаи Ал-Бурш, то кунун беш аз 28 ҳазор мавриди сӯхтағзияи ҳадд дар Ғазза сабт шудааст ва танҳо дар бемористонҳо 500 навзод ба далели сӯхтағзия таҳти муроқибат қарор доранд.
Вай ҳушдор дод, ки тадовуми муҳосира ва ҷилавгирӣ аз вуруди кумакҳои ғизоӣ ва доруӣ, метавонад фоҷиаи инсонӣ дар Ғаззаро беш аз пеш ташдид кунад.
