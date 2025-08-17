Туркӣ Ал-Файсал: Нетанёҳу қотили равонпареш аст

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абно, Туркӣ Ал-Файсал раиси пешини дастгоҳи иттилоотии Арабистони Саудӣ дар гуфтугӯ бо Кристйн Амонпур муҷрии шабакаи CNN бо ишора ба фишорҳо барои оддисозии равобити Риёз ва Телавив гуфт: "Чӣ тавр метавон интизор дошт Арабистон бо фарде мисли Нетанёҳу, ки ҷинояткор ва қотили равонпареш аст, вориди раванди оддисозӣ шавад? Дар шароити феълӣ чунин чизе ғайриимкон аст."
Ӯ бо ёдоварии ибтикори сулҳи арабии соли 2002 афзуд: "Арабистон ҳамеша роҳи ҳалли сиёсӣ ва сулҳи пойдорро пешниҳод дода; чӣ дар қолаби тарҳи сулҳи арабӣ, чӣ дар қолаби тарҳи муштараки ахир бо Фаронса барои поёни ҷанги Ғазза. Оддисозӣ қабл аз таҳаққуқи ин шароит аслан матраҳ нест."
Туркӣ Ал-Файсал дар идома ба «рӯёи Исроили бузург»-и Нетанёҳу вокуниш нишон дод ва ҳушдор дод: "Вақте нахуствазири Исроил аз нақшае сухан мегӯяд, ки аз Нил то Фурот ро дар бар мегирад, яъне қасд дорад бахшҳое аз сарзаминҳои арабӣ, фаротар аз Фаластин, ро ишғол кунад. Ин хатаре аст, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд ҷиддӣ бигирад."
Раиси пешини дастгоҳи иттилоотии Саудӣ ҳамчунин бо ишора ба талафоти сангини фаластиниҳо аз замони оғози ҷанги ахир таъкид кард: "Беш аз 100 ҳазор фаластинӣ кушта ё захмӣ шудаанд, миллионҳо нафар овора шудаанд ва Ғазза вайрон шудааст. Оё ин муваффақият аст? Ҳаргиз. Ин натиҷаи сиёсатҳои фарде аст, ки фақат ба қудрати шахсии худ ва фирор аз муҳокима меандешад."
Ӯ ҳамчунин хостори шиносоии байналмилалии давлати Фаластин бар пояи марзҳои 1967 шуд ва гуфт: "Ин иқдом метавонад инзови Амрико ва Исроилро ошкортар карда ва Аврупоро ба самти мавқеъгирии ҷиддитар алайҳи таҷовузоти Исроил суқ диҳад."
Your Comment