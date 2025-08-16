Оташсӯзиҳои муҳиб дар соҳили Сурия / Иттиҳоми тааҳҳули амдӣ ба ҳукумати Ҷулонӣ

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(а) — АБНО — оташсӯзиҳои вайронгар дар кӯҳҳои соҳили Сурия барои панҷумин рӯзи мутаволӣ идома дорад ва ин оташсӯзиҳо аз дашти Ғоб дар ҳумаи ғарбии устони Ҳамо то ҳумаи шимолу ғарбии устони Лозиқия густариш ёфтааст. Шароити душвори майдонӣ ва ноҳамвориҳои замин, монеи дастрасии тимҳои ифтои ҳариқ ва таҷҳизоти наҷот ба маҳалҳои оташ шуда ва дархостҳои мукарраре барои мудохилаи чархболҳо матраҳ шудааст.
Дар ғарби Ҳамо, оташ имрӯз субҳ ба шаҳраки Шатта расид ва як чархбол ду бор бӯчкаҳои обро бар фарози минтақа рехт ва сипас маҳалро тарк кард. Оташсӯзиҳо ҳамчунон ба хонаҳои мардум, ба вижа дар минтақаи «Соқиятун-наҳила» наздик мешавад ва мавҷе аз тарс ва ваҳшат дар миёни сокинон эҷод кардааст.
Бар асоси гузориши Дидабони ҳуқуқи башари Сурия, амалиёти ифто дар минтақаи Касаб дар шимоли Лозиқия бо мушорикати тимҳои оташнишонӣ дар ҳоли анҷом аст, дар ҳоле ки сокинони минтақаҳои ғарби Ҳамо бештар ба талошҳои мардумӣ барои муқобила бо оташ такя доранд ва чархболҳо ва мошинҳои сангин танҳо ба таври маҳдуд вориди амал шудаанд. Сокинони рустои Ҳайдария низ бо талошҳои маҳаллӣ оташро хомӯш карданд, дар шароите ки ҳузури тимҳои расмӣ андак буда ва парвози чархболҳо мутаносиб бо густардагии буҳрон анҷом нашудааст.
Оташсӯзиҳо ба манотиқи васеи дигаре аз ҷумла кӯҳҳои Ат-таҳр, Унноб, Тартус, Мақомоти Бани Ҳошим ва ҷангалҳои Абуқубайс расида ва манзарае фоҷеабор ба ҷо гузоштааст. Дуди ғализ осмони минтақаро пӯшонда ва сокинон дар танаффус дучори мушкил шудаанд ва дар нигаронии шадид барои ҷон ва дороии худ ба сар мебаранд.
Шуълаҳо масоҳатҳои бузурге аз ҷангалҳо ва мазореъро сӯзонда ва боис ба оворагии даҳҳо хонаводае, ки хонаҳояшон дар остонаи хатар қарор гирифта, шудааст. Рустои Унноб, ки пештар як мақсади гардишгарӣ буд, акнун ба саҳнаи хокистар табдил шудааст. Мардуми маҳаллӣ мегӯянд тимҳои оташнишонӣ дар соатҳои аввалия ҳузур надоштанд ва ин амр боис шуд оташ ба суръат густариш ёбад.
Бархе сокинон, ҳукумати Ҷулониро ба тааҳҳули амдӣ дар амалиёти ифтои ҳариқ муттаҳам кардаанд ва мӯътақиданд ин кор барои густариши оташ ба манотиқи саъбу-л-убурӣ аст, ки гумон меравад бозмондагони ҳукумати Башшор Асад аз он ба унвони махфигоҳ истифода мекунанд.
