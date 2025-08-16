2 захмӣ дар тирпаронӣ наздики масҷиде дар Шветсия

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(а) — АБНО — пулиси Шветсия имрӯз (ҷумъа) эълом кард, ки дар пайи вуқӯъи тирпаронӣ дар наздикии масҷиде дар шаҳри Оребру, ду нафар захмӣ шуданд. Мақомот эҳтимол медиҳанд, ки ин ҳодиса бо шабакаҳои муҷримона муртабит бошад.
Як сухангӯи пулиси Шветсия ба хабаргузории Ройтерз гуфт, ки маҷрӯҳон ба бемористон мунтақил шудаанд, аммо аз ироаи ҷузъиёт дар бораи шиддати ҷароҳати онҳо худдорӣ кард.
Пулиси Шветсия ин ҳодисаро ба унвони иқдом ба қатл таҳти баррасӣ қарор дода ва дар ҳоли ҷустуҷӯи як мазнун аст, ҳарчанд то кунун касе боздошт нашудааст.
Шветсия беш аз як даҳа аст, ки бо мавҷе аз хушунатҳои муртабит бо бандҳои табаҳкорӣ мувоҷеҳ аст ва тирпаронии ахиран низ ба гуфтаи муҳаққиқон мумкин аст дар ҳамин чорчӯб қарор гирад.
Пулиси Шветсия дар баёнияе бидуни зикри ҷузъиёти бештар эълом кард: «Бар асоси вазъияти кунунӣ ва шароити марбут ба тирпаронӣ дар Оребру, эҳтимол меравад, ки ин ҳодиса бо шабакаҳои муҷримона муртабит бошад.»
Шаҳри Оребру, ки ҳудуди 200 километр дар ғарби Истукҳулм қарор дорад, дар феврали гузашта шоҳиди марги 10 донишомӯз ва муаллим дар ҷараёни тирпаронии маргборе буд, ки маргбортарин ҳамлаи мусаллаҳонаи таърихи Шветсия аз назари шумори қурбониён маҳсуб мешавад. Омили он ҳамла, як донишомӯзи собиқ буд, ки дар поён низ худкушӣ кард. Муҳаққиқон дар он парванда, ҳеҷ ангезаи равшане барои иқдоми фарди муҳоҷим пайдо накарданд ва эълом карданд, ки вай иртиботе бо бандҳои табаҳкорӣ надоштааст.
