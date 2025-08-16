Вокуниши муовини вазири корҳои хориҷӣ ба ҳимояти ноиби раиси Додгоҳи байналмилалии додгустарӣ аз Исроил

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — АБНО — муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии вазорати корҳои хориҷӣ дар паёме ба ҳимояти ноиби раиси Додгоҳи байналмилалии додгустарӣ аз Исроил вокуниш нишон дод.
Муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии вазорати корҳои хориҷӣ дар ҳисоби X-и худ навишт: «Нақзи такондиҳандаи ахлоқи қазоӣ: ноиби раиси Додгоҳи байналмилалии додгустарӣ ошкоро аз Исроил, режимие, ки парвандаҳои мутааддиде дар Додгоҳ дорад, ҷонибдорӣ мекунад. Ин ҷонибдории ошкор, эътибори Додгоҳи байналмилалии додгустариро тазъиф мекунад ва асли бунёдии бетарафии қазоиро нақз мекунад.»
Гуфта мешавад, Ҷулия Себутинде, ноиби раиси угандӣ-и Додгоҳи байналмилалии додгустарӣ (ICJ), изҳор доштааст, ки Худованд «маро баргузида то дар канори Исроил биистам» ва нишонаҳои «охируззамон» дар Ховари Миёна «ҳувайдо шудааст».
Авоили соли гузашта, Себутинде танҳо қозӣ дар миёни ҳайати 17-нафараи Додгоҳ буд, ки дар ҳукме مبنی бар «қобили қабул будани» иттиҳоми наслкушии Исроил дар Ғазза, ба ҳамаи шаш тадбири содиргардида аз сӯи додгоҳ раъйи мухолиф дод ва дар июли 2024, ӯ бори дигар танҳо мухолиф буд; замоне ки як ҳайати 15-нафараи қузот эълом кард ишғоли чанд даҳсолаи сарзаминҳои фаластинӣ тавассути Исроил «ғайриқонунӣ» аст.
