Беш аз 200 кушта дар сел-обҳои вайронгари шимоли Покистон

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(а) — АБНО — дасти кам 210 нафар дар Покистон бар асари сел-обҳо ва сел-обҳои ногаҳонӣ дар шимоли ин кишвар ҷон бохтаанд, ки дар миёни онон 5 нафар аз аъзои воҳидҳои имдод ва наҷот ба далели суқути чархболҳояшон ҳастанд.
Боришҳои сел-осои ногаҳонӣ муҷиби барӯзи сел-об ва ронши замин дар иёлати Хайбар-Пахтунхво дар шимолу ғарб, иёлати Гилгит-Балтистон ва бахши покистонии Кашмир дар шимоли Покистон шудааст.
Бар асоси омори расмии идораи иёлатии мудирияти буҳрон дар иёлати Хайбар-Пахтунхво, дасти кам 189 нафар бар асари сел-обҳо дар ин иёлат ҷон худро аз даст додаанд, ки шомили 163 мард, 14 зан ва 12 кӯдак аст. Бо таваҷҷуҳ ба тадовуми сел-обҳо ва идомаи амалиёти наҷот, эҳтимоли афзоиши шумори қурбониён вуҷуд дорад.
Пештар, давлати иёлатии Хайбар-Пахтунхво эълом карда буд, ки тамос бо як чархболи имдодӣ, ки барои интиқоли кумакҳо ба минтақаи Боҷур эъзом шуда буд, қатъ шудааст. Соатҳо баъд давлати Покистон дар баёнияе таъйид кард, ки ин чархбол суқут карда ва 5 сарнишини он ҷон бохтаанд.
Мақомҳои иёлатии Хайбар-Пахтунхво мегӯянд ба далели идомаи боришҳо, ҷорӣ будани сел-обҳо ва амалиёти наҷот, бароварди дақиқи хисорот дар ҳоли ҳозир мумкин нест.
Расонаҳои Покистон гузориш додаанд, ки дасти кам 10 нафар дар иёлати Гилгит-Балтистон бар асари сел-об ҷон бохтаанд. Ин ҳодиса боис ба тахриби густардаи заминҳои кишоварзӣ, вайронии чандин хона ва масдуд шудани шуморе аз ҷодаҳои аслӣ шудааст.
Дар бахши покистонии Кашмир, мақомот аз марги дасти кам 8 нафар дар шаҳри Музаффаробод хабар додаанд. Ҳамчунин сел-обҳо 6 пули муаллақро дар минтақаи дарраи Нилам бо худ бурдаанд.
Аз авохири моҳи июни гузашта, боронҳои мавсимӣ хисороти густардае дар саросари Покистон ба вижа дар иёлати Хайбар-Пахтунхво ва манотиқи шимолӣ ба бор оварда ва боис ба вуқӯъи сел-об, ронши замин ва оворагии даҳҳо хонавода ба манотиқи эмин шудааст.
