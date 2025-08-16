Сафири Эрон дар Байрут: сафари доктор Лориҷонӣ ба Лубнон, муваффақиятомез ва шаффоф буд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(а) — АБНО — «Муҷтабо Амонӣ» сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Лубнон, эълом кард, ки сафари доктор Алӣ Лориҷонӣ дабири Шӯрои олии амнияти миллии Ҷумҳурии Исломии Эрон ба Байрут дар ҳама сатҳҳо муваффақиятомез буд.
Ӯ гуфт: «Дар тӯли ин сафар, маҷмӯае аз дидорҳои хуб, дӯстона ва сареҳ баргузор шуд, ки ба рафъи ҳаргуна ибҳом ва нигаронии мавҷуд дар бораи мавзеъҳои шаффоф ва равшани Эрон кумак кард.»
Амонӣ афзуд, ки дидори доктор Лориҷонӣ бо шайх Наим Қосим дабири кулли Ҳизбуллоҳ, ҳимояти мустамари Эрон аз Лубнон ва муқовимати он дар баробари душмани Исроилро тақвият кард.
Шайх Наим Қосим низ пештар аз Эрон ба далели ҳимояти ҳамешагӣ аз Лубнон, муқовимати ин кишвар дар баробари душмани Исроил ва пуштибонӣ аз ваҳдат, ҳокимият ва истиқлоли Лубнон қадрдонӣ карда буд.
Доктор Алӣ Лориҷонӣ рӯзи гузашта дар сафари расмии худ ба Байрут таъкид кард, ки Эрон омода аст дар сурати ҳаргуна ташдиди иқдомоти Исроил, дар канори Лубнон биистад ва низ дар сурати дархости давлати Лубнон, ҳимоятҳои лозимро ироа диҳад.
