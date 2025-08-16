Дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон: Силоҳи муқовиматро таҳвил намедиҳем / Омодаи набарди Карбалоӣ ҳастем

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(а) — АБНО — шайх «Наим Қосим» дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон, давлати ин кишварро муттаҳам кард, ки бо пешбурди тасмими халъи силоҳи муқовимат, дар хидмати лоиҳаи исроилӣ қарор дорад ва ваъда дод, ки барои муқобила бо ин тасмим, набарди Карбалоӣ ба роҳ хоҳад андохт.
Ӯ имрӯз ҷумъа дар маросими бузургдошти Арбаини Ҳусайнӣ дар Лубнон гуфт, ки агар давлати ин кишвар талош кунад бо Ҳизбуллоҳ муқобила кунад, дигар ҳаёте дар Лубнон боқӣ нахоҳад монд.
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ, ин тасмими давлати Лубнонро холӣ кардани дасти муқовимат ва Лубнон аз силоҳи дифоъӣ дар замони таҷовуз ва тасҳил дар куштори нерӯҳои муқовимат ва берун рондани онон аз сарзаминашон ва иҷрои тасмими амрикоӣ-исроилӣ донист.
Шайх Наим Қосим дар суханоне афзуд, ки тасмими давлати Лубнон хатарнок аст ва кишварро дар маърази буҳрони бузурге қарор медиҳад ва бо паймони ҳамзистии муштарак, мунофот дорад.
Ӯ таҳвили силоҳи муқовиматро рад кард ва гуфт, ки Ҳизбуллоҳи Лубнон, набарди Карбалоиро барои муқобила бо ин «лоиҳаи исроилӣ-амрикоӣ» пеш хоҳад бурд.
Шайх Наим Қосим таъкид кард: «Ҳеҷ ҳокимияте дар Лубнон вуҷуд надорад магар инки ҳамроҳ бо муқовимате бошад, ки гузинаи ҳокимияти Лубнонро озод кардааст.»
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ, давлати Лубнонро масъули комили ҳар гуна инфиҷори дохилӣ ва ҳар харобие дар Лубнон хонд ва гуфт: «Ҳеҷ ҳаёте барои Лубнон вуҷуд надорад агар шумо дар тарафи муқобил биистед ва талош кунед бо мо муқобила ва моро нобуд кунед; Лубнон фақат бо ҳамаи муаллифаҳояш сохта мешавад.»
Ӯ бо баёни ин ки Ҳизбуллоҳ ҳар гуна эътироз алайҳи таҳвили силоҳро ба таъхир андохта, зеро ҳанӯз маҷоле барои гуфтугӯ бо давлат вуҷуд дорад, афзуд, ки эътирозоти хиёбонӣ мумкин аст то муқобили сафорати Амрико дар Лубнон идома ёбад.
Ҳайати вазирони Лубнон дар таърихи 7 августи соли ҷорӣ, тасмим гирифт тамоми силоҳҳо — аз ҷумла силоҳи Ҳизбуллоҳ — дар ихтиёри давлат қарор гирад ва артишро маъмур кард то тарҳе барои иҷрои ин тасмим дар тӯли ҳамин моҳ омода карда ва то пеш аз поёни соли 2025 онро амалӣ кунад.
