Ҳамлаи ҳавоии режими саҳюнистӣ ба ҷануби Лубнон / Тал-Авив муддаии нобудии туннелҳои Ҳизбуллоҳ шуд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(а) — АБНО — ҷангандаҳои артиши Исроил шомгоҳи панҷшанбе манотиқе дар ҳумаи ду шаҳраки Ҳосибиё ва Ҷаззин дар ҷануби Лубнонро ҳадафи ҳамла қарор доданд. Ин ҳамлаҳо дар идомаи нақзҳои тозаи тавофуқи оташбасӣ сурат гирифт, ки аз авохири соли 2024 барқарор шуда буд. Артиши Исроил муддаӣ шуд, ки ин амалиёт барои нобудии масирҳои зеризаминӣ вобаста ба Ҳизбуллоҳ анҷом шудааст.
Бар асоси гузориши хабаргузории расмии Лубнон, ҳамлаҳои ҳавоии Исроил минтақаи «Водии Барғаз» дар ҳумаи шаҳраки «Ҳосибиё» воқеъ дар устони Набатия ва минтақаи «Ҷӯраи Хузури ал-Қатронии» дар ҳумаи шаҳраки «Ҷаззин» дар устони ҷануби Лубнонро ҳадаф қарор дод. То кунун гузорише аз талафоти инсонӣ ин ҳамлаҳо мунташир нашудааст.
Артиши Исроил дар баёнияе иддао кард, ки чанд масири зеризаминӣ вобаста ба Ҳизбуллоҳ дар ҷануби Лубнонро ҳадаф гирифта ва муддаӣ шуд, ки ин зерсохтҳо нақзи тавофуқот байни Исроил ва Лубнон маҳсуб мешаванд. Бо ин ҳол, ҷузъиёти бештаре аз макони дақиқ ё моҳияти ин масирҳо ироа накард.
Пештар дар рӯзи панҷшанбе, хабаргузории Лубнон гузориш дод, ки як паҳподи исроилӣ бо тири ду мушак ба як мотосикл дар шаҳри «Уйтарун» дар шаҳристони Бинт Ҷабил, устони Набатия, ҳамла карда, ки дар натиҷаи он як маъмури полиси маҳаллӣ захмӣ шудааст.
Вазорати беҳдошти Лубнон дар баёнияе бо эъломи захмӣ шудани ду нафар дар ин ҳамла афзуд, ки паҳподҳои исроилӣ шомгоҳи панҷшанбе ба таври мудовам ва бо иртифои кам бар фарози шаҳракҳои «Уйното» ва «Уйтарун» парвози доиравӣ анҷом медоданд.
Ин таҳаввулот як рӯз пас аз он рух дод, ки «Эял Замир», раиси ситоди артиши Исроил, боздиди майдонӣ аз ҷануби Лубнон анҷом дод. Ин боздид ҳамзамон бо сафари расмии «Алӣ Лориҷонӣ», дабири Шӯрои олии амнияти миллии Ҷумҳурии Исломии Эрон ба Байрут анҷом шуд.
Замир рӯзи чаҳоршанбе эътироф кард, ки аз замони оғози иҷрои оташбас дар 27 ноябри 2024, артиши Исроил 600 ҳамлаи ҳавоӣ ба Лубнон анҷом додааст. Вай таъкид кард, ки Исроил ба ақиб бознахоҳад гашт.
Исроил дар 8 октябри 2023 ҳамлаҳое алайҳи Лубнон оғоз кард, ки аз 23 сентябри 2024 ба як ҷанги густарда табдил шуд. Ин даргириҳо то кунун беш аз 4 ҳазор шаҳид ва ҳудуди 17 ҳазор захмӣ бар ҷой гузоштааст.
Оташбас байни Ҳизбуллоҳ ва Исроил аз 27 ноябри 2024 барқарор шуд, аммо Тал-Авив онро беш аз 3 ҳазор бор нақз карда, ки ин маворид ба шаҳодати 281 нафар ва захмӣ шудани 593 нафар мунҷар шудааст.
Дар иқдоме бар хилофи оташбас, артиши Исроил ба таври ҷузъӣ аз ҷануби Лубнон ақибнишинӣ карда, аммо ҳамчунон панҷ теппаро, ки дар ҷараёни ҷанги ахир тасарруф карда буд, дар ишғоли худ нигаҳ доштааст.
